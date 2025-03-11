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    曾任央行總裁 加國素人總理善處理金融危機

    甫當選加拿大自由黨黨魁，並準備接任總理的卡尼，曾擔任加國央行總裁，帶領國家度過2008年金融危機，也曾獲延攬執掌英格蘭銀行（英國央行），引導英國脫離歐盟。（美聯社）

    甫當選加拿大自由黨黨魁，並準備接任總理的卡尼，曾擔任加國央行總裁，帶領國家度過2008年金融危機，也曾獲延攬執掌英格蘭銀行（英國央行），引導英國脫離歐盟。（美聯社）

    2025/03/11 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕甫當選加拿大「自由黨」黨魁並準備接任總理的卡尼，曾擔任加國中央銀行總裁，帶領國家度過二○○八年金融危機，也曾獲延攬執掌英格蘭銀行（英國央行），引導英國脫離歐盟，現在準備領導加拿大度過美國總統川普加徵關稅，帶來的另一場經濟危機。不過，隨著加國不久後將舉行國會大選，卡尼做為一名政治人物尚未經過考驗，如何迎戰保守黨領袖博勵治，仍有待觀察。

    卡尼一九六五年出生於加國偏遠西北地方的史密斯堡市，擁有美國哈佛大學學士、英國牛津大學聖彼得學院碩士，以及牛津大學納菲爾德學院博士等三個經濟學學位。在哈佛就學時，卡尼曾是校內冰球隊守門員，並曾奪下全美冠軍。卡尼從未當選公職，但隨著執政近十年的現任總理杜魯道因聲望低迷而辭任，以及加國陷入與美國的貿易戰，卡尼在銀行界的崇高聲望，反而成為他脫穎而出的優勢。

    卡尼擔任加國央行總裁期間，加國從二○○八年金融危機中復甦的速度超越許多國家，他因而在一三年破天荒成為英格蘭銀行（英國央行）一六九四年成立以來首位非英籍行長，也是首位曾任兩個七大工業國集團（G7）央行總裁者。英國工黨、保守黨一致認可他的能力，卡尼也協助英國管控脫歐後最壞影響。

    卡尼在競選期間的辯論會中主張，他是唯一有能力應對川普的人，「我知道如何應對危機，在這種情況下，你需要危機管理的經驗，也需要談判技巧」。

    身為卡尼好友的加國交通部長安南德相信，卡尼有能力讓加國坐上談判桌，不會每天被白宮的新政策追著打。前加國駐美大使麥諾頓分析，卡尼不會走激烈風格，更傾向私下談判。先前競選時，卡尼談到川普時就格外謹慎，強調不便公開討論，以免在杜魯道與華府談判期間發出彼此矛盾的訊號。

    美國商務部長盧特尼克九日受訪也表示，杜魯道公開批評川普，為加國帶來「某種混亂」，反觀墨西哥總統薛恩鮑姆則「更冷靜和深思熟慮」。

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