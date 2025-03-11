川普打關稅戰 加拿大素人總理上陣

加拿大執政黨自由黨9日選出該國中央銀行前總裁卡尼為新任黨魁，將接替1月宣布辭職的杜魯道出任總理，創下首次有不具實際政治背景的人士，擔任加國總理的首例。（美聯社）

2025/03/11 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕加拿大執政黨自由黨九日選出該國中央銀行前總裁卡尼（Mark Carney）為新任黨魁，將接替一月宣布辭職的杜魯道出任總理，創下首次有不具實際政治背景的人士，擔任加國總理的首例。在加國正與長期盟友美國開打貿易戰之際，身為政治素人的卡尼在勝選演說中強調，自己是重振自由黨、監督與美國總統川普進行貿易談判的最佳人選，直批川普削弱加國經濟，加國將持續向美國進口商品課徵報復性關稅，直到美國向加國表示尊重。

卡尼矢言維持報復性關稅

五十九歲的卡尼在選前已被視為大熱門，民調表現及募款金額皆遙遙領先，最終在這場逾十五萬名黨員參與投票的選舉中，在第一輪投票就奪得近八十六％選票，擊敗前副總理方慧蘭在內的另外三名對手。卡尼將在近日接任總理，但恐怕為時不長，因為加國今年十月廿日前，就必須舉行大選。目前多項民調顯示，在野「保守黨」支持度略勝一籌。

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自由黨近兩年的支持率原本遠低於保守黨，但在杜魯道一月請辭後，民調支持度有所翻升，加上川普近期對加國的不友善言論，也有助於自由黨聲勢。因此，未來的國會大選誰勝誰負，仍在未定之天。反對黨陣營已矢言在國會本月廿四日復會後，就發動不信任投票，舉行新任總理大選，而卡尼所屬的自由黨也可能趁著黨內團結氣勢，在國會復會前自行宣布舉行大選。

嗆川普經濟脅迫不會得逞

卡尼接下來將面臨多項挑戰，最重要者當屬川普一連串針對加國的措施。卡尼表示，川普對加國商品徵收高額關稅、威脅透過「經濟脅迫」將加國納為美國第五十一州，甚至攻擊加國家庭、勞工和企業，亟欲取得加國的水源、土地和國家，一旦川普成功，將摧毀加國生活方式。他直言，「加拿大永遠不會以任何方式成為美國的一部分，我們不能讓他（川普）得逞」。

卡尼將在十二日迎接首場考驗，因為美國對加國鋼鋁產品課徵廿五％關稅將在當天上路。儘管卡尼尚未宣誓成為總理，但加國民眾都期盼他能迅速透過豐富的國際政經人脈，提前打通與美國對話的管道，儘快讓鋼鋁關稅鬆綁。卡尼在競選期間就將自己塑造成冷靜的政治局外人，可以與政治狂人川普抗衡，並主張自己有能力管理可能使經濟陷入衰退的貿易戰。

卡尼矢言要對美國商品徵收報復性關稅，回應川普關稅措施，以這些收益來幫助加國勞工，「我的政府將繼續徵收關稅，直到美國人向我們表示尊重，並對自由和公平貿易做出可信、可靠的承諾」，同時主張加國應推動貿易關係多元化，減少對美依賴。

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