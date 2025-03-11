Meta為進軍中國 配合言論審查

美國科技巨擘Meta創辦人兼執行長札克伯格，被踢爆為使「臉書」進入中國市場，願意以內容審查、壓制異議言論和官方掌控用戶資訊等措施為代價。（法新社檔案照）

2025/03/11 05:30

設總編輯 可關閉整個網站

〔編譯林家宇／綜合報導〕「華盛頓郵報」九日獨家披露，美國科技巨擘「Meta」為使社群平台「臉書」（Facebook）進入中國市場，願意以內容審查、壓制異議言論和官方掌控用戶資訊等措施為代價，包括二○一五年為中國研發特規審查系統，聘用三百名內容審查員，並規劃設置一名「總編輯」，握有刪除社群內容及在「社會動盪」時期，關閉整個網站的權限。

前員工吹哨 臉書為中研發特規審查系

華郵掌握到的七十八頁附有Meta內部檔案、電子郵件等資料的投訴書副本，由曾參與Meta中國政策團隊的前臉書公共政策主任威廉斯（Sarah Wynn-Williams），去年四月向美國證券管理委員會（SEC）提交。威廉斯已於二○一七年被解僱。

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中國施壓 關閉異議人士帳戶

投訴書指出，Meta創辦人兼執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）在中國高層官員施壓下，同意關閉流亡美國的中國富商郭文貴帳戶，臉書當時冀望這些官員能夠協助開通進入中國市場的大門。札克伯格在二○一四年籌組「中國小組」，並以人類史上第二位登上月球的美國太空人奧德林（Buzz Aldrin）為名，成立「奧德林計畫」（Project Aldrin），目標為開發能夠在中國合法提供社群服務的平台版本。

臉書員工為札克伯格起草一封致時任中共中央宣傳部副部長魯煒的信函，聲稱臉書已與舊金山中國領事館合作，「撤下對中國造成潛在危害的恐怖主義頁面」。

用戶資訊儲存於中國資料中心

此外，臉書的隱私團隊在與中方協商團隊開會後，表態願意削弱香港用戶權利，「做為在中國營運的交換，臉書將同意准許中國政府取得中國用戶資訊的權限，包括香港用戶資料」。面對中國政府強力施壓，Meta高層同意將中國用戶資訊儲存於當地資料中心。威廉斯指出，這將使得中共更容易取得中國公民的個人資訊。

國際非營利組織「電子前哨基金會」（EFF）全球隱私政策主任羅德里格斯（Katitza Rodriguez）指出，如中國這類專制傾向國家，政府對資訊流動的嚴格管制，扭曲變形為審查、監控和壓迫工具，一旦用戶資訊存放於當地，企業將受到壓力配合北京要求，否則便將面臨損失中國消費者的風險。

自動偵測限制用語 聘300名內容審查員

依據一份提案協議內容，中國私募股權公司「弘毅投資」將負責審視、決定中國境內用戶，包括外國人在內所張貼的內容，是否符合當前適用的法律。臉書為中國建立的審查系統，能夠自動偵測臉書上的受限制用語和高流量內容，並同意僱用至少三百名內容審查員，協助系統運作。

直到二○一九年，川普在首屆總統任期中向中國發動貿易戰，臉書才放棄進軍中國市場的野心。

對此，Meta發言人回應，公司對中國市場的興趣並非秘密，相關訊息早在十年前就開始流傳，公司最終選擇不執行相關構想。

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