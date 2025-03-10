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    中國人搶讀日本藝校 拿永久居留權

    中國留學生大舉進入日本藝術院校，藉此取得在日長期居留權，包括東京藝術大學現有二四五名中國學生。 （取自瑞士駐日本大使館官網）

    中國留學生大舉進入日本藝術院校，藉此取得在日長期居留權，包括東京藝術大學現有二四五名中國學生。 （取自瑞士駐日本大使館官網）

    2025/03/10 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕隨著簽證條件放寬，日本的中國移民人數不斷增加，預計到二○二六年，在日中國人數量將超過一百萬人，改變許多日本城市的景觀、生活方式、教育體系和文化傳統。其中又以中國留學生大舉進入日本藝術院校，反映許多中國人為了在日本長期定居，透過教育做為跳板的策略選擇，父母也可能因此獲得永久居留的機會。

    佔國際學生七成

    日經亞洲（Nikkei Asia）九日刊出調查報導，指出日本主要藝術院校的中國留學生人數大幅上升，包括東京藝術大學有二四五名中國學生、武藏野美術大學四六二人、多摩美術大學四四八人、京都藝術大學六九二人、京都精華大學八二三人。中國學生如今已佔日本藝術院校國際學生總數約七十％。

    報導指出，這種現象與獲得日本永久居留權密切相關，因為若子女畢業於日本藝術院校，並獲得高技能人才資格，父母也可能因此獲得永久居留的機會。

    由於中國經濟低迷、失業率上升，許多年輕人正在尋找新的機會，愈來愈多人考慮透過攻讀日本研究所來取得居留權。一名中國留學生表示，如果只是在中國大學畢業，通常很難進入日本企業工作，「但若能畢業於日本的研究所，不僅就業更容易，拿到居留權的機會也大增。」

    據報導，轉捩點在二○一七年，日本政府放寬永久居留資格的申請條件，新政策將「高技能外國人才」申請永久居留權所需的居住年限，從五年縮短至一至三年，特別有利於在藝術院校攻讀動漫等專業的國際學生。

    為了推動動漫、設計等「酷日本」（Cool Japan）文化產業，日本政府對從事這類領域工作的外國人，提供優惠政策，降低工作簽證的審查標準，成為取得日本永久居留權的捷徑，也大幅提升日本藝術院校對中國留學生的吸引力。

    據報導，日本對「高技能外國人才」的評估標準，對於畢業於日本大學的學生來說，並不嚴格。評估制度採積分制，考量學歷、工作年資、年收入、年齡及日語能力等因素，累積七十分即可被認定為「高技能外國人才」；若達八十分以上，申請人在日本居住一年後即可取得永久居留權。

    截至二○二四年六月，已有約卅三萬名中國人獲得日本永久居留權，比二○一七年成長四十％。此外，獲得永久居留資格後，配偶可自動獲得無限制工作的簽證，導致永久居民的配偶數量近年來顯著增加，進一步顯示政策放寬的影響。

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