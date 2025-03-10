反制中國 川普多管齊下 重振美國海權

中國造船業高速擴張，對美國的全球利益構成重大威脅，美國總統川普將重拾「海軍至上主義」。圖為中國江蘇省太倉造船廠。（法新社檔案照）

2025/03/10 05:30

復興造船業 要拿回巴拿馬運河、買格陵蘭 回歸「海軍至上主義」

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國雖坐擁全球最強大海軍，但顯然已意識到單憑軍力已不足以重奪海上霸權。美國總統川普近期在造船、巴拿馬運河與格陵蘭等議題上的發言，顯示他試圖多管齊下，重振美國海權，回歸「海軍至上主義」（navalism）。

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法新社九日指出，北京在全球海洋領域日益擴張的影響力，無疑對華府維護其全球利益構成挑戰。儘管美國在軍事上仍居主導地位，但在商船運輸與造船等領域已明顯落後。川普近日承諾，將振興美國航運和造船業，涵蓋商業與軍事造船。他指控北京「控制」巴拿馬運河，不排除動用軍事手段，捍衛美國的戰略資產。此外，川普還公開表達收購格陵蘭的意願，試圖將當地豐富的礦產與石油儲備納為己有，並計畫對停靠美國港口的中國相關船隻收費。

英國朴茨茅斯大學研究員昆丁（Sophie Quintin）認為，川普的策略帶有「海權主義」色彩，呼應十九世紀美國海軍軍官馬漢（Alfred Mahan）的理論。倫敦國王學院海事戰略專家帕特拉諾（Alessio Patalano）則指出，無論此舉是基於深思熟慮的戰略考量，還是為了迎合「讓美國再次偉大」（MAGA）選民，其結果都殊途同歸，即推動海權政策。

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）研究員柴爾茲（Nick Childs）強調，中國深諳海權的重要性，除了擴張海軍，中國還積極投資全球港口與海事基礎設施，甚至將漁船「武器化」。美國尤其關注中國航運公司的擴張，認為其服務於北京政府的利益。

美國智庫「詹姆士敦基金會」上月指出，北京對全球各地戰略要地的港口營運實行經濟控制，其中許多是「海上絲綢之路」的一環，對美國及其盟友構成威脅，尤其是中國遠洋海運集團（COSCO）和中國招商局港口控股公司等兩家中國國有企業。

法新社指出，美國造船業的衰落程度令人擔憂，船舶產量自一九五○年代以來下降八十五％，能夠建造大型船隻的海軍造船廠也減少八十％。在冷戰結束後的一九九二年，美國海軍的船艦數量為四七一艘，如今已減至二九五艘。在商用船舶建造方面，美國在一九七○年代全球市場的佔有率約為五％，如今已降至僅約一％，遠遠落後於中國、南韓和日本。

日、澳、印度也加強海軍實力 美拉攏建立抗中「海上長城」

要實現川普的造船目標，美國造船商協會（SCA）認為，需要制定一個全面性戰略，包括減少行政和監管障礙。聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾指出，美國幾乎所有主要的造船計畫都延遲、超支或偏離既定軌道。

值得注意的是，這場海洋角力不僅限於美中兩國，日本、印度、澳洲和部分東南亞國家，也在加強海軍實力，以回應區域情勢變化。法新社指出，美國正積極拉攏這些國家，建立更緊密的海上聯盟，形成對抗中國的「海上長城」。

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