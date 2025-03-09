中國隱匿武肺 密州判賠7882億

美國聯邦法官七日裁示，中國應為隱匿新冠肺炎與囤積個人醫療防護設備負起責任。圖為二○二○年四月一名戴口罩的男子趴在被封鎖的中國武漢某處住宅區圍欄上。（法新社檔案照）

2025/03/09 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕全美首起控告中國刻意隱匿新冠肺炎疫情並求償案七日宣判，法官裁定中國政府需為此賠償超過二四○億美元（約七八八二億台幣）。提告的密蘇里州官員誓言，透過扣押中國資產拿到賠償。

提告官員：扣押中國資產抵償

美國新冠疫情剛爆發後不久的二○二○年四月，時任密州檢察長施密特向聯邦法院提告中國政府隱匿新冠病毒存在與傳播的資訊，及稍後囤積個人醫療防護裝備，斬斷對全球其他地方的供應。

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根據密州東區聯邦地方法院法官林堡七日裁示，包括執政的中國共產黨、中國多個地方政府、一家中國衛生機構及一家實驗室，必須為此負責。

共和黨籍現任密州檢察長貝利說，中方拒絕出庭，不意味能躲過責任，「我們打算扣押中國持有的資產、包括密州農田，來拿回每一分錢」。現已高升為聯邦參議員的施密特樂見此一判決，並稱「密州現在可以扣押資產」。貝利的辦公室說，可尋求川普政府的幫助以找尋與沒收中國資產。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，中國政府現在與以後都不會接受這項沒有事實、法律或國際先例依據的判決；中國利益倘若受損，中方勢將依法採取對等反制措施。

美國法院接受控告外國政府，但相關訴訟受「外國主權豁免法」的嚴格限制。林堡起初以此為由將之駁回，但巡迴上訴法院稍後以囤積個人防護裝備的指控並未被該法排除為由發回重審；今年一月該案開審，中方無人代表出庭。

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