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    國安疑慮 美政府設備擬禁用DeepSeek

    據傳美國白宮考慮禁止在政府設備上使用中國AI聊天機器人DeepSeek。圖為上月廿一日在上海舉辦的全球開發者先鋒大會上Deepseek的商標。（法新社檔案照）

    據傳美國白宮考慮禁止在政府設備上使用中國AI聊天機器人DeepSeek。圖為上月廿一日在上海舉辦的全球開發者先鋒大會上Deepseek的商標。（法新社檔案照）

    2025/03/09 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國「華爾街日報」七日獨家報導，知情人士透露，白宮正考慮出手以限制中國人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek），做法包括以國家安全顧慮為由，禁止在政府設備下載與使用DeepSeek聊天機器人。

    知情人士指出，由於DeepSeek把用戶資料儲存在位於中國的伺服器，美國官員對此處理方式感到憂心；此外，美國官員認為，DeepSeek迄今仍未充分說明會如何使用其所收集的數據，以及誰有權限存取這些數據。知情人士說，川普政府可能會採取一項規定，即禁止把DeepSeek聊天機器人應用程式，下載到美國政府的設備上。

    此外，美國官員還考慮禁止DeepSeek應用程式上架美國的應用程式商店，以及對美國雲端服務供應商向其客戶提供DeepSeek的AI模式方式設限，但這兩項限制的討論仍處於初步階段。倘若白宮真的宣布聯邦政府設備禁用DeepSeek，將是繼TikTok後又有中國應用程式被禁止在聯邦政府設備上使用，而且兩者被禁的原因相同，皆為用戶資料被「送中」引發國安疑慮。

    相較於政府設備禁用DeepSeek，禁止大眾使用更為棘手，因為DeepSeek將其AI模型原始程式碼公開，意即可免費下載與複製，因此已有美國主要的雲端服務供應商將DeepSeek模型當成服務內容提供給客戶。

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