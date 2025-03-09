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    駐德美軍移師匈牙利 川普再出招

    美國總統川普考慮將派駐德國的美軍移往匈牙利，藉此施壓北約各國提高國防預算。（彭博）

    美國總統川普考慮將派駐德國的美軍移往匈牙利，藉此施壓北約各國提高國防預算。（彭博）

    2025/03/09 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普傳出考慮從德國撤出三．五萬名駐軍，改為部署在與俄羅斯保持密切關係的匈牙利，原因與歐洲國家國防支出未達標，以及歐洲「推動戰爭」有關，此舉料進一步惡化美歐關係。

    不滿北約軍費未達標 擬重部署

    英國「每日電訊報」引述接近美國白宮的消息人士指出，川普對歐洲各國「推動戰爭」感到愈來愈憤怒，正考慮將美軍從德國重新部署到匈牙利。白宮國家安全會議發言人休斯說，雖然目前尚未公告，但美軍持續考慮在世界各地重新部署，以應對目前最可能衝擊美國利益的威脅。美軍約有十六萬人駐紮海外，其中大部分派駐德國。

    此外，川普打算撤軍也與北約組織（NATO）部分成員國國防開支未能達到佔國內生產毛額（GDP）二％目標有關，因此希望將美軍移往達標的國家，這是美國重新制定北約參與計畫的一環，讓達標國家更能受到美軍保護。

    與此同時，隨著美國可能從歐洲防衛事務抽身，北約成員國中的防衛「模範生」波蘭，宣布制定大規模擴軍計畫。總理圖斯克七日向國會表示，正與法國「認真討論」日前由法國總統馬克宏提出、將歐洲納入法國核保護傘的計畫，同時波蘭也必須獲得與核武和非傳統武器相關的現代軍事能力，並指烏克蘭正是因為交出核武，才遭到俄國攻擊。圖斯克還提到，波蘭軍隊目前約有廿萬人，是北約中僅次於美國和土耳其、規模第三大軍隊，在歐盟成員國中規模最大；不過，烏克蘭約有八十萬軍隊，俄羅斯則有一三○萬。因此，他宣布所有成年男性將接受戰爭訓練，女性亦可志願從軍，希望士兵人數增至五十萬。但他強調，這並不是恢復早在二○○八年就結束的徵兵制。

    波蘭已是北約國防支出最高的國家，今年國防支出佔GDP的四．七％，而圖斯克甚至告訴國會，國防支出應增至GDP的五％。

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