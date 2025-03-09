北韓公開核潛艦照 專家：兩年內下水

金正恩也視察類似驅逐艦的軍艦建造工程，並表示很快就能部署。（路透）

2025/03/09 05:30

稱兩艘大型軍艦很快就部署

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北韓官媒「中央通信社」（KCNA）八日指出，最高領袖金正恩視察正在建造中的核動力潛艦，並表示強化海軍是平壤防衛戰略的關鍵之處。「韓聯社」指出，這是擁有核武的北韓首次透露建造核潛艦的消息，應是一艘能夠發射彈道飛彈的核潛艦。

KCNA的報導未揭示視察的日期或地點。報導指出，金正恩前往一處造船廠視察「核動力戰略飛彈潛艦」的建造情況及聽取簡報，並表示北韓海軍發展成為精銳核武力量，是發展國防戰略的重要內容。北韓勞動黨機關報「勞動新聞」指出，金正恩還前往兩處視察建造中的兩艘大型新軍艦，並宣布這兩艘艦艇很快就能部署，「不會限制在特定水域」。

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不會限制特定水域部署

金正恩警告，北韓絕不會容忍敵對勢力透過不斷部署戰略資產並進行海上和水下軍事活動，來嚴重威脅北韓國家主權和利益。這些說法暗示，北韓的新艦艇可能部署在南韓周邊水域，包括在美國和南韓聯合軍演期間。

「勞動新聞」發布的兩張「核動力戰略飛彈潛艦」照片，僅部分展示該艦的下半部船體和十五個軌道支架，暗示該艦建造進度不如另兩艘軍艦。核潛艦是金正恩在二○二一年一次政治會議上矢言引進的尖端武器之一。

專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）分析，照片中與金正恩一起在視察潛艦的是東岸新浦市的Pongdae潛艦工廠經理；專家多年來即懷疑此地是北韓潛艦基地。其他照片顯示，一艘大型驅逐艦般的軍艦位於室內掩體，另一艘則位於用網子覆蓋的室外掩體，分別位於比鄰東海的南浦造船廠和靠近日本海的清津造船廠。

在首爾漢陽大學任教的南韓潛艦專家文根植（譯音）表示，這艘核潛艦似乎是六千或七千噸級，可攜帶約十枚飛彈。北韓官方使用「戰略飛彈」一詞，意味它將攜帶核武，「這絕對會對南韓和美國構成威脅」。文根植也推測，北韓可能以出兵攻打烏克蘭為條件，取得俄羅斯提供有關潛艦反應爐建造的技術支援。他還表示，北韓可能會在兩年內讓核潛艦下水。

北韓官媒公布金正恩視察一艘核潛艦建造，是北韓首度公開相關消息。（美聯社）

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