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    大裁員惹民怨 川普首度踩煞車

    美國總統川普六日稱聯邦政府瘦身縮編不等於無差別大規模裁員，要求內閣部長首長負起人事責任，被視為首度出言約束全球首富馬斯克帶領的政府效率部的權限。圖為馬斯克五日現身華府國會山莊。（彭博）

    美國總統川普六日稱聯邦政府瘦身縮編不等於無差別大規模裁員，要求內閣部長首長負起人事責任，被視為首度出言約束全球首富馬斯克帶領的政府效率部的權限。圖為馬斯克五日現身華府國會山莊。（彭博）

    2025/03/08 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕由全球首富馬斯克帶領的美國非官方機構「政府效率部」（DOGE）為刪減聯邦政府支出而史無前例大裁員，已引發恐慌與挨批，總統川普六日出手約束DOGE，要求內閣部會首長應在人事安排上自行判斷，而非依賴馬斯克，以確保能留住績效最佳的公務員，「（裁員）要用手術刀，而非小斧頭」。

    暗示馬斯克出手太狠

    此為川普就DOGE狂砍聯邦政府勞動力踩煞車的初兆，他在一場出席者包括內閣部會首長與馬斯克的會議上暗示，DOGE在裁減聯邦公務員上可能太過無差別。川普會後在社群平台Truth Social上發文，先大讚DOGE已在刪減成本與人力配置上取得成功，指示內閣部會首長與之合作，隨即話鋒一轉，指稱當部長們知道與理解各部會的工作人員時，就能非常精確判定誰留誰走。

    宜用手術刀而非斧頭

    川普寫道：「我們說的是『手術刀』（scalpel），而非『小斧頭』（hatchet）。」呼應共和黨國會議員上月呼籲DOGE使用「手術刀，而非大鎚」來找出哪裡可以省錢的立場。

    打著撙節開支之名行大舉解僱之實的DOGE，至少已影響兩萬名聯邦公務員，其裁員的速度與廣度，令國會共和黨人與內閣成員漸感憂心。川普在網路發文中還說，把聯邦勞動力裁減到其應有程度非常重要，但留住最優秀與最具生產力的人也很重要；相關會議今後將每兩週開一次，直到重要的精簡人力工作完成。

    六日午後，川普在白宮向記者發言時更進一步指出，他不想看到有很多優秀人才被砍的大裁員；「我要內閣成員先採取行動，留住你想要與需要的每個人」。

    儘管疑似在會議中遭川普當面洗臉，馬斯克本週與共和黨國會議員私下對話時卻甩鍋說，成千上萬名聯邦公務員被裁不能怪他，裁員與否的決定權在聯邦政府各部會長官手上。

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