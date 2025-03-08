現退役合作 3美軍竊密送中被捕

根據來自法庭文件的影像，檢察官稱現役美軍陸軍士官趙堅祕密拍攝軍事文件，也與買家洽商出售軍用硬碟，至少因此獲利一．五萬美元。（取自網路）

2025/03/08 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國司法部指出，三名美國現役與退役軍人六日因涉嫌將機密資料賣給置身中國的人士，遭聯邦大陪審團起訴後逮捕。儘管官方並未透露這三人詳細個資，但從其英文姓名拼寫方式推斷，據信三人應該有中國背景或是亞裔。

根據司法部表示，三人中的趙堅（Jian Zhao，譯音）以及田利（Li Tian，譯音）是駐紮於華盛頓州路易─麥科得聯合基地（JBLM）的現役美軍，其中陸軍補給士官趙堅在華盛頓州被控密謀取得與傳送國防資訊給一名未授權取得者、收賄以及竊取政府財產。根據了解，趙堅自去年七月起收集若干機密硬碟與一台美國政府電腦，並將之轉賣給在中國的不明人士，至少因此獲利一．五萬美元。

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至於田利與前美國陸軍士兵段若宇（Ruoyu Duan，譯音）則在奧勒岡州被控從二○二一年十一月到去年十二月密謀，偷偷收集與美國陸軍操作能力有關的敏感軍事資料，包括布萊德雷戰車與史崔克裝甲車的相關資訊；田利將相關資訊傳給段若宇牟利，違反其身為現役陸軍軍官的公務職責。

美國司法部長邦迪稱這三人被控叛國、致力削弱美國國防能力，以及「增強我們在中國的對手能力」。動手逮人的聯邦調查局（FBI）局長巴特爾則說，賄賂與貪腐在中共統治頗為猖獗，然此等行為絕不見容於美國三軍，「FBI及其合作夥伴將繼續致力於揭發在中國的人士竊取美國敏感軍事情報的企圖」。

這並非JBLM首次傳出有美軍充當共諜竊密「送中」。二○二三年十月，廿九歲的前美國陸軍中士施密特被控過去趁在該基地軍事情報單位服役，企圖提供機密資訊給中國而遭到逮捕。同年八月，海軍士兵魏金超（譯音）與海軍中士趙文衡（譯音）也因涉嫌為中國竊取敏感軍事訊息、危及美國國安而遭到逮捕。

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