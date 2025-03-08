川普再批北約「不付錢就不協防」

北約秘書長呂特（右）和波蘭總統杜達（左）六日在歐盟特別峰會場邊會晤。（法新社）

2025/03/08 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普六日再度提出質疑，美國是否要致力於北大西洋公約組織（NATO）憲章第五條的集體防衛承諾，指自身軍事支出不夠的國家，不應該獲得防衛；他也對盟國是否會在美國有難時保衛美國，表達懷疑態度。

美國國家廣播公司（NBC）六日報導，川普正考慮一項計畫，讓國防支出占國內生產毛額（GDP）比率較高的國家可受到美國的軍事支持，被認為支出不夠多的國家遭受攻擊時，或許不會受到協防。此舉將削弱北約核心支柱、憲章第五條所定的集體防禦機制。

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川普六日在白宮被問到NBC此報導時，再度批評一些北約國家的國防預算不足、過度仰賴美國。他說：「如果他們不付錢，我就不會防衛他們」，「他們應該多付出一點」。

之前川普已經多次質疑美國是否應該繼續身為歐洲安全最大保障者的北約核心角色，呼籲北約盟國每年國防支出占其GDP比率，從現行的二％提高到五％。北約預估去年其卅二個成員國中，僅廿三國達到二％。

川普六日的談話也質疑包括法國在內的盟國，在美國有難時，會不會挺身保衛美國。法國總統馬克宏被問到這一點時說，法國是「忠實且堅定的盟友」，「我們有資格要求被同等對待」。

北約在二○○一年美國遭遇九一一恐怖攻擊事件後，就曾啟動憲章第五條，出兵參與二○○三年對阿富汗戰爭。

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