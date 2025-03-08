美烏高層12日沙國會談 商議停火架構

在美國持續推進烏俄和談之際，俄軍7日朝烏國發射至少58枚飛彈和近200架無人機，破壞了從東部的哈爾科夫到西部的特諾皮爾等烏國全國各地的能源設施。上圖為哈爾科夫一棟公寓大樓在轟炸下面目全非。（路透）

2025/03/08 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國和烏克蘭政府高層準備在十二日於沙烏地阿拉伯展開會談，兩國團隊在歷經總統公開爭吵後重回協商正軌。美國總統川普則再次強調烏俄必須停戰，因為「他們沒有選擇」。

美特使稱澤倫斯基已道歉

美國國務卿魯比歐、國家安全顧問瓦爾茲和中東特使魏科夫，準備十二日在利雅德與烏國總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克等人恢復晤談。魏科夫透露，澤倫斯基已為其最近的行為道歉，稱決心重拾善意、表達感激，也願意為和平而努力，雙方預計在接下來的會談制定（烏俄）初步停火及和平協議的架構。美國代表團上月已在利雅德會見俄羅斯官員，試圖重置美俄關係，為烏俄最終和談奠定基礎。

請繼續往下閱讀...

川普：除了停火 別無選擇

川普也證實美烏復談，「我認為即將發生的事情是，烏克蘭希望達成和平協議，因為他們別無選擇。我也認為俄國希望達成協議，因為在某個只有我知道的層面上，他們也是別無選擇」。澤倫斯基已安排十日訪沙會見王儲，川普也表示有計畫訪問沙國，但目的是商務，並暗示可望取得沙國對美重大投資。

澤倫斯基六日出席歐盟領袖峰會，呼籲各國支持初步暫停空中和海上交火的停戰方案，烏方也將在與美方的會談中提出相關要求，包括俄方必須承諾停止以飛彈、炸彈和長程無人機攻擊烏國，不能襲擊烏國能源和民用基礎設施，也不在黑海採取軍事行動等，這將是達成兩國全面止戰及給予烏國安全保障的第一步。此外，釋放戰俘也可能是建立基本信任的方式之一。澤倫斯基另重申，不能在烏國缺席下討論烏國問題，以及任何影響歐洲安全的問題，都該在歐洲參與下解決。

與此同時，歐盟廿七國領袖召開緊急峰會，同意支持歐盟執委會主席馮德萊恩日前提出的「歐洲再武裝」計畫，凸顯歐洲聯合防衛的想法正在逐漸成形。該計畫主要包括放寬財政赤字規則，允許成員國增加國防開支，四年內拿出六千五百億歐元。此外，歐盟也將向成員國提供一千五百億歐元貸款用於國防投資，各國亦可投資烏國軍工業，或採購軍備支援烏國。

歐盟峰會支持烏國和談

歐盟峰會也發表聲明，支持烏國參與和談，和平協議須尊重烏國領土完整、須有安全保證，以及歐盟將持續軍援等，但與川普和俄國總統普廷關係密切的匈牙利總理奧班反對，最後僅廿六國簽署聲明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法