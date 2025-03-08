「美日同盟不公平」川普再出聲

針對美國總統川普抱怨美日安保條約不公平，日本首相石破茂（圖左）七日回應強調，日本有義務向美國提供基地，並非美國單方面保護日本的關係。圖為兩人二月七日在白宮舉行首次面對面會談。（法新社檔案照）

2025/03/08 05:30

可能要日增加防衛費 日方提高警覺

〔駐日特派員林翠儀／東京七日報導〕美國總統川普六日抱怨「美日安保條約」不公平，「美國必須防衛日本，但日本卻沒有義務保護美國」。川普此舉讓日本相當緊張，七日包括首相石破茂等官員均出面回應；石破表示，「日本有義務向美國提供基地，並非美國單方面保護日本的關係」。日媒解讀，川普未來可能會以此要求日本增加防衛費用，日方也提高警覺。

石破在國會答詢時指出，在美國全球戰略中，日本的工業實力、治安、親美感情和基礎設施發揮很大的作用。政府發言人林芳正表示，日本完全信任美國會動用包括核武在內的一切能力，履行美日安保條約的義務，美日可針對所有事態實現無縫互助。外相岩屋毅提到日本鬆綁集體自衛權的行使一事，強調「日美是可以互相幫助的同盟關係」。防衛相中谷元說，將基於國家安保戰略，推動從根本上提升防衛力。

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川普在二○一七年首次上台後，也曾多次對美日同盟的片面性表達不滿，而這次是他第二任上台後首度重提舊事。日本讀賣新聞報導，川普六日在白宮與記者互動時，談及他對北約組織（NATO）過少的國防費用負擔表示不滿，接著順口提到美日安保條約。川普表示非常喜歡日本，也建立了很好的關係，「但我們與日本有一項有趣的協議（交易），即我們必須保護他們，但他們沒有義務保護我們。」他還說，「日本透過與我們的關係發大財，究竟是誰做了這筆交易」。

日並無為美而戰義務 安倍早有所警惕

美日安保第五條規定美國對日的防禦義務，第六條則規定日本向美軍提供基地的義務。日本提供美軍基地，而美國則以防衛日本做為回報，美日的共同應對僅在日本政府管理的領域之內，對於美國本土等日本領土之外的領域，日本沒有義務為美國而戰。

事實上，前首相安倍晉三早就對此非互惠的片面性有所警惕，二○一五年推動安保相關法案，有條件鬆綁集體自衛權的行使，被稱為武力行使新三要件，亦即當日本和密切相關的國家遭到武力攻擊、沒有其他適當手段的情況下，可行使最低限度武力。自衛隊雖仍受制約，但在有事之際等情況下，可與美軍共同行動。

由於安倍與川普發展出非常友好的情誼，川普在首任內不再提起日本必須增加對美國駐軍負擔的要求。

石破在上月初訪美、與川普首次面對面會談前，日方也很擔心川普重提舊事並獅子大開口，因此模擬很多對策。對於美方希望日本提高防衛預算至國內生產毛額（GDP）的三％，石破五日強調，日本的防衛費由日本決定，並非因他國提出而決定。日本在岸田內閣時已敲定花五年的時間至二○二七年度，將防衛預算增至GDP二％的水準。

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