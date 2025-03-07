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    美韓軍演誤炸民宅 15人輕重傷

    南韓及美國軍方6日上午在南韓京畿道抱川市訓練場舉行聯合實彈射擊演習，南韓空軍及駐韓美軍出動F-35A、F-15K、KF-16、FA-50等戰機參演。（歐新社）

    南韓及美國軍方6日上午在南韓京畿道抱川市訓練場舉行聯合實彈射擊演習，南韓空軍及駐韓美軍出動F-35A、F-15K、KF-16、FA-50等戰機參演。（歐新社）

    2025/03/07 05:30

    南韓及美國軍方6日上午在南韓京畿道抱川市訓練場舉行聯合實彈射擊演習，南韓空軍及駐韓美軍出動F-35A、F-15K、KF-16、FA-50等戰機參演，但2架KF-16戰機掛載的8枚MK-82炸彈被誤擲於射擊場外，包括1座教堂、5幢民宅、1座倉庫等受損，共15人輕重傷。南韓軍方表示，事故原因疑似操作投擲炸彈的軍人輸入錯誤座標。MK-82炸彈一般用於破壞建物或橋樑，1枚炸彈波及半徑相當於1座足球場。韓美軍方已暫停實彈射擊訓練，當局也暫時疏散當地居民，確認8枚炸彈中並無未爆彈。（歐新社、路透）

    南韓及美國軍方6日上午在南韓京畿道抱川市訓練場舉行聯合實彈射擊演習，2架KF-16戰機掛載的8枚MK-82炸彈被誤擲於射擊場外，包括1座教堂、5幢民宅、1座倉庫等受損，共15人輕重傷。（路透）

    南韓及美國軍方6日上午在南韓京畿道抱川市訓練場舉行聯合實彈射擊演習，2架KF-16戰機掛載的8枚MK-82炸彈被誤擲於射擊場外，包括1座教堂、5幢民宅、1座倉庫等受損，共15人輕重傷。（路透）

    南韓及美國軍方6日上午在南韓京畿道抱川市訓練場舉行聯合實彈射擊演習，2架KF-16戰機掛載的8枚MK-82炸彈被誤擲於射擊場外，包括1座教堂、5幢民宅、1座倉庫等受損，共15人輕重傷。（歐新社）

    南韓及美國軍方6日上午在南韓京畿道抱川市訓練場舉行聯合實彈射擊演習，2架KF-16戰機掛載的8枚MK-82炸彈被誤擲於射擊場外，包括1座教堂、5幢民宅、1座倉庫等受損，共15人輕重傷。（歐新社）

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