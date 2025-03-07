危「駭」全球 美起訴12中國人

美國執法當局起訴10名涉嫌從事駭客行為的中國人士，受害者據稱包括台灣的外交部。（取自美國聯邦調查局官網）

2025/03/07 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國司法部五日表示，包括中國民間駭客公司員工與中國公安部官員在內的十二名中國公民，以涉嫌對美國企業與政府單位以及亞洲國家進行一系列駭客攻擊、包括去年入侵美國財政部，遭到起訴。中方否認涉及駭客行動，並揚言將採取必要措施以維權。

儘管相關調查工作早已展開，這波起訴是川普重新上台後的司法部提起的首起重大駭客相關國安案件。起訴書顯示，這十二名被起訴的中國駭客中，在紐約南區被起訴的八人是中國民間資安公司「安洵」（I-Soon）的員工。「安洵」去年因機密外洩被爆出曾對印度、台灣與蒙古等政府進行網攻，幾乎沒鎖定過美國。

請繼續往下閱讀...

美國司法部指出，這些中國駭客的受害者包括一系列美國企業、旅美的中國政府批評者與異議人士、美國的一個大型宗教組織、亞洲多個政府的外交部，以及美國聯邦和州政府機構，最近的一次發生在二○二四年。這些中國駭客的目的是為了牟利，並造成數以百萬美元計的損失；但部分案件是中國公安部授意，十二名被告中有兩人是中國公安部官員。

此外，美國官員說，美國國防情報局、美國商務部、台灣、韓國、印度及印尼外交部、批評中國的新聞機構，以及紐約州眾議院，都是這些中國駭客攻擊的目標。

起訴書也特別點名兩名屬於「APT27」駭客組織、卅八歲的尹可成與四十五歲的周帥違反多項美國聯邦法規，參與長年且複雜的電腦駭客陰謀，從二○一一年迄今成功針對許多美國受害者。但包括尹、周二人在內的十二名被告均未遭美國拘留。

國務院懸賞一千萬美元

在美國司法部宣布起訴消息的同時，美國國務院的「正義獎勵」計畫宣布懸賞高達一千萬美元，以找出在外國政府指示或控制下，對美國關鍵基礎設施進行惡意網路活動的人士，被懸賞對象包括前述八名安洵員工與兩名中國公安部官員。此外，國務院也針對尹可成與周帥每人懸賞高達兩百萬美元，尋求可逮捕與定罪的訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法