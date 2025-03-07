中國若限制南海飛行 菲將找盟邦反制

菲律賓國防部長鐵歐多洛表示，菲律賓及其安全盟友將採取行動，對抗中國在南海劃設防空識別區，或限制飛行自由的任何企圖。（美聯社）

2025/03/07 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕在中國軍機於南海上空先後與菲律賓、澳洲和美國的飛機發生對峙後，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）五日表示，菲律賓及其安全盟友將採取行動，對抗中國在南海劃設防空識別區（ADIZ），或限制飛行自由的任何企圖，「這是對國際法非常嚴重的侵犯，需要我們做出回應」。

菲最大國安威脅就是中國

鐵歐多洛接受美聯社訪問時表示，中國在南海日益咄咄逼人的行徑，被視為對菲律賓國家安全的最大威脅，也應該被視為全球威脅，因為這可能阻礙對全球供應鏈至關重要的關鍵貿易路線通行。鐵歐多洛說：「最大的外部威脅實際上是中國的侵略、中國的擴張主義，以及中國試圖透過使用武力或默許來改變國際法…或試圖將世界秩序重塑為由它控制的秩序。」

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二○一三年，中國國防部宣布在東海劃設防空識別區，涵蓋與日本存在主權爭議的釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）上空。北京當時要求所有進入該區域的飛機，都必須向中國通報，否則將面臨「緊急軍事措施」。然而，日本、美國、澳洲、南韓等國均無視中國的規定，持續在該空域飛行。

鐵歐多洛表示，菲國國防官員已討論中國可能在北京視為其空域的南海上空，劃設所謂的「防空識別區」或任何禁航區，以限制外國飛機行動；菲律賓將獨自行動，同時與志同道合的國家合作，雙管齊下反制中國妄為，「我們已經制定應急措施，來因應或採取適當的行動方案」。但他並未進一步說明。

擴展對抗中國侵略聯盟

今年二月，一架中國海軍直升機在黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）上空，逼近菲律賓公務飛機僅約三公尺距離，並警告菲律賓飛機闖入中國「領空」。美聯社記者及其他受邀的外國媒體，當時正搭乘該架巡邏機，目睹這場長達卅分鐘的緊張對峙。澳洲上月也指控，中國一架殲-16戰機在南海上空，向一架澳洲P-8海神式海上巡邏偵察機發射熱焰彈，且距離僅約卅公尺。美軍過去在南海也曾多次通報類似的危險對峙事件。

鐵歐多洛強調，包括菲律賓、美國、日本和澳洲在內的亞洲與西方國家，已逐步形成安全聯盟，未來可能擴展成更廣泛的「對抗中國侵略的聯盟」。針對北京指責美國及其條約盟友聯手圍堵中國，鐵歐多洛反駁稱：「正是中國自身的行為，促使志同道合的國家聯合起來，因為中國的所作所為完全無法被印太地區的大多數國家接受」。

雖然外界對美國總統川普削減全球安全援助感到擔憂，鐵歐多洛仍對菲美聯盟的未來充滿信心，「菲律賓與美國擁有真正獨特的關係」，這段長達數十年的聯盟已「通過時間考驗」。

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