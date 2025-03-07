美烏將重啟會談 川普考慮恢復軍援

美國已暫停軍援烏克蘭與情報分享，烏方評估美援彈藥可能在今夏前耗盡，包括烏克蘭目前5套美製「愛國者」飛彈系統若缺少攔截彈，將重創烏國防空能力。（歐新社檔案照）

2025/03/07 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕繼美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮公開鬧翻後，白宮國安顧問瓦爾茲與澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克五日通電話，並在事後表示雙方同意「很快」舉行會談、可望重拾合作；美方說，若能和談與建立互信，川普會考慮恢復軍援烏克蘭。與此同時，政治新聞網站「Politico」披露，川普近日派人前往烏克蘭與澤倫斯基的主要政敵接觸，尋求烏國盡快舉行總統大選的可能性。

葉爾馬克在社群媒體上發文證實，已與瓦爾茲通過電話，「討論朝公平永續的和平更進一步，以及在美烏雙邊關係的架構下就安全議題與立場協調一致交換看法」，並已安排美烏官員在不久後會面，以繼續雙方合作此一重要工作。澤倫斯基透過五日晚間的演說證實瓦葉曾通話，美烏雙方已開始籌備重啟會談，「目前已有正面進展，我們期盼下週有初步結果」。

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就在澤倫斯基與葉爾馬克公開表示美烏高層已通電話、暗示雙方朝關係修好邁進前，美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫宣布，美國已暫停與烏克蘭分享情報。川普在三日已暫停軍援烏克蘭，四日晚間透露接到澤倫斯基來信表示願意重回談判桌。

瓦爾茲五日在接受福斯新聞訪問時指出，若能安排和談並採取建立信任的措施，「總統將認真考慮取消暫停（軍援烏克蘭）」。他指澤倫斯基的來信是「良好、積極的第一步」，官員正在討論能讓戰爭結束的會談日期、地點與談判團隊，美方已討論建立信任的措施，將對俄羅斯採取這些措施並進行測試。瓦爾茲並沒有透露何謂建立信任的措施。

川普派人接觸烏反對黨

在另一方面，據Politico五日報導，川普近日派出四名人員前往烏國，與澤倫斯基的主要政治對手進行秘密會談。三名烏國國會議員與一名共和黨外交政策專家透露，參與會談的烏國人士分別是現任反對黨領袖、前總理泰莫申科（Yulia Tymoshenko），以及前總統波洛申科（Petro Poroshenko）所屬政黨的高層。

報導指出，美方希望了解烏俄達成臨時停火協議後，在正式全面和談開啟前，能否讓烏國迅速舉行總統大選。目前烏國處於戰爭戒嚴狀態，總統與國會選舉依據憲法延後，任期屆滿的澤倫斯基繼續履行總統職務，而他也排除主動辭職的可能性。

泰莫申科與波洛申科的人氣目前都低於澤倫斯基，也都曾公開反對在戰爭結束前舉行大選。但前述共和黨外交專家透露，泰、波陣營人士都正與川普陣營接觸並表態合作，還有人願意在澤倫斯基拒絕的事情上妥協。

此消息公開後，泰莫申科回應強調，其團隊只是與協助盡快確保公正和平的盟友協商，並重申此刻不可能舉行選舉。波洛申科也說，與美方對話的重點是安全第一與透過力量達成和平，重申堅決反對在戰時舉行選舉。

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