恐成蘇聯翻版 習下令分析美蘇冷戰

在美國總統川普就任後，中國發現陷入非常被動的境遇，遭受有如蘇聯般被孤立局面，讓中國國家主席習近平深感不安。（路透檔案照）

2025/03/07 05:30

憂中國因貿易限制和制裁 陷於孤立

〔國際新聞中心／綜合報導〕華爾街日報五日報導，在美國總統川普就任後，一切作為都是為了讓美國能夠投入更多資源對抗中國，北京當局如今發現陷入非常被動的境遇，中國因貿易限制和制裁而無法取得尖端科技，遭受有如蘇聯般被孤立局面，讓中國國家主席習近平深感不安。

北京陷入極被動的境遇

報導引述與中國高層官員有接觸的人士透露，二○二四年十一月川普贏得美國總統大選後不久，習近平就緊急要求幕僚分析美蘇冷戰時期的對抗，因為他擔心，隨著川普準備與中方攤牌，中國可能會像冷戰時期的蘇聯般被孤立。雖然目前看似被孤立的是川普，但中國也未能取得上風。

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報導指出，川普在整個競選期間強調「對抗中國」的必要性。他的顧問群表示，川普的許多早期外交舉措，都應該置於此一背景下看待，例如他試圖結束中東和烏克蘭戰爭，以便集中心力對付中國，而主張美國重新控制巴拿馬運河，也是針對中國。美國政府一名官員直指，川普上任後做的所有事情，都是為了讓美國能投入更多資源對抗中國。

報導提到，中國如今發現陷入非常被動的境遇；習近平認為，中國現在有成為類似對抗目標的危險，必須避免陷入一場自冷戰以來從未出現過的大國衝突，以及一場在經濟、科技和整體地緣政治霸權方面的全面對抗。

在國內經濟陷入危機的背景下，習近平採取防禦姿態。去年川普再度當選美國總統以來，中國已派出多個代表團前往華府，探討與「川普二．○」達成協議的可能性。美國保守派智庫「傳統基金會」中國問題專家白邦瑞曾與這些中國代表團成員會面。他表示，中方代表團旨在避免美方加徵關稅，但「他們有些絕望」，「他們知道這場行動（避免加徵關稅）已經失敗了」。

中國接連派出多個代表團

曾在川普第一任期任職美國國家安全會議（NSC）的胡佛研究所（Hoover Institution）學者特賓（Matt Turpin）則說，川普為了重塑蘇聯解體後形成的國際自由經濟體系，他的貿易團隊可能會先集中心力，與其他所有國家達成相對有利的協議，「讓中國繼續在經濟低迷中煎熬」。

川普打造籌碼 不急於談判

接近川普政府的人士表示，川普認為美國經濟實力強大，並不急於與習近平談判。其中一人直指，川普政府正在「打造很多大棒和籌碼」，可以在與中國的談判中使用。

報導提到，川普對中國發起的兩輪關稅攻勢，暴露出中國政府對美國採取觀望態度的弊端。了解中國政府想法的人士透露，自川普二月初首次對中國輸美商品加徵十％關稅以來，北京高層一直在等待川普團隊提出具體要求；直到川普決定再對中國加徵十％關稅，中方仍在等待美方帶著條件回到談判桌。

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