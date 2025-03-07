法提擴大核保護傘 派兵監督

歐盟領袖6日在比利時首都布魯塞爾召開緊急高峰會，烏克蘭總統澤倫斯基出席，為歐洲繼續力挺基輔表達謝意，並強調這意味烏克蘭抵禦俄羅斯侵略「並非孤軍奮戰」。圖為歐盟理事會主席柯斯塔（左起）、澤倫斯基、歐盟執委會主席馮德萊恩。（歐新社）

2025/03/07 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲聯盟廿七國領袖六日在布魯塞爾召開峰會，聚焦國防支出與烏克蘭援助。會前，法國總統馬克宏提議將法國核武保護傘擴展至歐洲盟國，以對抗俄羅斯威脅，引發克里姆林宮強烈反彈。面對美國總統川普暫停對烏克蘭軍援，促使歐洲計畫投入八千億歐元強化國防並重申支持基輔，但匈牙利與斯洛伐克的反對恐阻礙共識。

「不能再依賴美國保護」

馬克宏五日在全國演說中指出，俄羅斯入侵烏克蘭後，對歐洲構成「嚴重威脅」，歐洲不能再依賴美國保護。他說：「我決定開啟法國核威懾力量保護歐洲盟友的戰略辯論。」他暗示法國核武可為盟國提供「額外屏障」，但核武使用決策仍由法國掌控。此提議呼應德國下屆總理熱門人選梅爾茨去年倡議與法、英討論「核共享」。馬克宏另提，若烏俄簽署和平協議，歐洲可派兵監督執行，確保俄國不再入侵。他強調：「這些士兵不會上前線作戰，而是保障和平落實。」

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俄比作希特勒與拿破崙

俄羅斯迅即反制，外交部長拉夫羅夫六日稱此為「威脅」，指馬克宏「準備對俄使用核武」，並將其比作希特勒與拿破崙，暗諷其野心。拉夫羅夫也反對部署歐洲維和部隊，視其為「北約擴張延伸」。克里姆林宮發言人佩斯科夫則批馬克宏言論「極具對抗性」，升高緊張局勢。

波蘭：歐洲須贏得軍備競賽

波蘭總理圖斯克六日在布魯塞爾峰會召開前肯定馬克宏的核武保護傘提議，也再次呼籲歐洲加強對俄羅斯的防禦，協調各國所有能力建立良好的軍事力量，使歐洲在對抗俄羅斯時具有明顯優勢，「歐洲必須接受這項挑戰、這場軍備競賽，而且必須贏得這場比賽」。

在美國川普政府凍結對烏克蘭軍援後，歐盟執委會主席馮德萊恩四日緊急提出總額八千億歐元的「重整歐洲軍備」（REARM Europe）計畫。此舉創下二戰後歐洲最大規模集體防衛投資，並於六日提交歐盟領袖緊急峰會討論，目標建構「後美國時代」的歐洲安全架構。出席峰會的烏克蘭總統澤倫斯基受到各國領袖的熱烈歡迎，與他在美國受到的對待形成強烈對比。

歐盟峰會挺烏 兩國有異見

歐盟廿七國盼在峰會重申對烏克蘭支持，彌補美國援助空缺。歐盟外交政策高級代表卡拉斯提議今年提供廿億歐元軍援，依各國經濟規模分攤，但尚未獲全數同意。

匈牙利總理奧班二日致函歐盟理事會主席科斯塔，稱對烏策略「分歧難解」，揚言否決決議。斯洛伐克總理費佐則要求恢復俄羅斯經烏克蘭的天然氣過境輸送，否則拒絕支持軍援，凸顯內部裂痕。

法國總統馬克宏（右）表示，一旦簽署烏俄和平協議，歐洲軍隊可能派往烏克蘭，並擬就擴大法國核嚇阻力量，與其他歐洲國家展開討論，以確保俄羅斯不會再次發動侵略。圖為馬克宏6日前往布魯塞爾參加歐盟緊急峰會，與烏克蘭總統澤倫斯基（左）在場邊舉行會談。（歐新社）

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