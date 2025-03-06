反對川普接管 阿拉伯領袖支持巴勒斯坦重建加薩

阿拉伯各國領袖4日採納埃及制定的加薩走廊重建計畫，提出有別於美國總統川普接管加薩的替代方案，且無須將巴勒斯坦人移出這塊飛地。圖為黎巴嫩總統奧恩（左）在阿拉伯聯盟峰會場邊，與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（右）會晤。（法新社）

2025/03/06 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕加薩走廊戰火未平，重建之路艱難曲折。阿拉伯聯盟四日在開羅的緊急高峰會上，通過一項五三○億美元（約一．七四兆台幣）的「全面阿拉伯計畫」，支持由巴勒斯坦自治政府主導加薩未來，與美國總統川普主張「美國接管」的方案形成強烈對比。

美聯社報導，埃及提出的計畫藍圖預計在二○三○年完成加薩重建，首階段將清理五千萬噸戰爭廢墟，清除未爆彈藥並設置臨時住房單位，規劃重建機場、漁港和商業港口。埃及總統塞西明確表示，重建計畫將確保兩百多萬巴勒斯坦人「留在故土」。峰會公報警告，任何強制遷徙將可能引發新一輪衝突。與會的聯合國秘書長古特瑞斯也公開支持重建倡議。

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阿拉伯聯盟秘書長蓋特說，「和平是阿拉伯人的戰略選擇」，峰會公報呼籲聯合國安理會在加薩走廊和約旦河西岸部署一支國際維和部隊、拒絕強制遷徙巴人，並贊同埃及為加薩創造新的安全與政治環境的重建計畫。根據公報，埃及將與聯合國合作，舉辦加薩重建國際會議，並設立一個由世界銀行監督的信託基金，以接受實施早期重建計畫的捐助。

根據美聯社獲得的一份計畫草案，在重建期間，將為加薩居民建立數十萬個臨時住所。瓦礫廢墟將被回收再利用，其中部分會用來填海造陸，以擴大加薩走廊地中海沿岸的土地。計畫還呼籲開放一座機場、一個漁港和一個商港。

要求哈瑪斯將權力交給臨時管理機構

重建計畫還要求控制加薩走廊的「哈瑪斯」把權力交給由政治獨立人士組成的臨時管理機構，直到改革後的巴勒斯坦自治政府能夠掌握控制權。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯出席此次峰會，他是西方支持的巴人政府首腦、也是哈瑪斯的反對者。

對於埃及的計畫，哈瑪斯表示歡迎。但白宮國安會發言人休斯批評這項重建方案「不切實際」，聲稱加薩目前「不適合居住」，川普總統也不會接受哈瑪斯管理加薩。以色列外交部發言人抨擊峰會聲明未譴責哈瑪斯，該計畫「過時」，還繼續依賴腐敗、支持恐怖主義的巴人自治政府和聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA），以色列重申支持川普總統在其他國家重新安置巴人的計畫。埃及外長阿布德拉強硬回擊，警告若無法建立獨立的巴勒斯坦國，中東將無和平。

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