美企拿下港口經營權 川普「收回」巴拿馬運河

在美國壓力下，香港首富李嘉誠旗下「長江和記實業」宣布，將旗下「和記港口集團」8成股權（包括巴拿馬港口公司9成股權），售予美國貝萊德集團領軍的財團。圖為巴拿馬運河的巴爾博亞港（Balboa）。（路透）

2025/03/06 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普強硬宣示「收回」巴拿馬運河後，香港首富李嘉誠旗下「長江和記實業」四日宣布，出售除了中國與香港以外的全球港口業務，將旗下「和記港口集團」八成股權（當中包括巴拿馬港口公司九成股權），以二二八億美元出售給美國資產管理巨頭貝萊德領軍的財團。此交易凸顯美中在戰略要地的激烈角逐。

彭博報導，這是貝萊德歷來最大基礎建設投資，也為川普遏制中國影響力的政策贏得關鍵一勝。川普曾指責中國「接管」巴拿馬運河，施壓巴拿馬政府降低美國軍艦與商船通行費，甚至要求歸還運河，直接削弱中國在該區影響力。

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港商出售全球港口業務

長江和記實業宣布，將旗下「和記港口集團」八成股權及其他非中國港口資產，出售給由貝萊德領導的財團。「和記港口集團」長期負責營運巴拿馬運河兩端的重要港口─太平洋側的巴爾博亞港（Balboa）與大西洋側的克里斯托巴港（Cristobal）。根據公告，此次交易將以美元現金結算。預料長江和記實業將可以取得高達一九○億美元的現金。

川普自今年一月上任後，屢次稱中國對運河擁有不當影響，並於四日國會演說中強調：「為強化國安，我政府將收回巴拿馬運河，已著手行動。」他甚至暗示不排除動武，引發巴拿馬民眾抗議及該國向聯合國申訴。

面對政治風波，長江和記實業與買方聲明，此為純商業決策、無關政治。聯席董事總經理霍建寧稱，交易經「快速、謹慎且具競爭性」的程序，獲多方競標，符合股東利益。

巴拿馬政府則定調為「私人企業間的全球交易」，強調基於雙方利益。儘管股權易手，巴拿馬審計長辦公室仍將持續監督。交易涵蓋四十三個港口、遍及廿三國，共一九九個泊位，交易不包括該集團在香港、深圳和中國內地的港口資產。長江和記實業為香港巨企，業務橫跨多領域，控股人為李嘉誠。交易公布後，其港股股價飆漲二成五，交易價遠超過分析師預估的一○五億美元。李嘉誠財富隨之增至三○六億美元。

今年二月，美國國務卿魯比歐首訪巴拿馬，凸顯運河對新政府的重要性；他促巴拿馬總統穆里諾退出中國「一帶一路」，但美艦自由通行要求未果。這條長八十公里的運河，承載全球約五成海運貿易及四成美國貨櫃運量，自一九九九年起由巴拿馬運河管理局營運，北京則否認干預。

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