川普振興美造船業 18措施削弱中國海運

美國政府正在研擬一道涵蓋18項措施的行政命令，旨在振興美國造船工業的同時，削弱中國在全球海運產業的主導地位。圖為中國山東省青島港。（法新社）

2025/03/06 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普在四日的國會聯席會議中，談及美國在造船領域長期委靡不振，申明欲重振美國商業、軍事造船實力。「華爾街日報」四日獨家報導，川普政府正研擬一道涵蓋十八項措施的行政命令，旨在振興美國造船工業的同時，削弱中國在全球海運產業的主導地位。

華爾街日報取得的草案摘要顯示，這些措施包括對進入美國港口的中國製船隻和起重機收取費用，藉此增加收益；在國家安全會議（NSC）成立新辦公室，強化國內海運部門；提升核動力船塢勞工薪資待遇；指示由特斯拉執行長馬斯克主導的政府效率部（DOGE）審視包括海軍在內的政府採購流程。

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透過行政命令 可加速執行

前述方案借鑑、參考數年來國會共和、民主兩黨聚焦恢復美國造船工業的提案，以及由美國貿易代表署（USTR）提出，向到訪美國港口的中國籍或中國製造船隻收費。透過行政命令，川普便可簽署加速執行，免除許多早期提案必須面臨數個月檢視，或難以預料的政治程序。

由於在海外戰爭中需提供支援的造船和商業船隊落後中國數十年之久，美國國會產生危機意識，致力於提升海運產業優先地位。報導引述航運業官員說法，這項命令是受到國家安全顧問瓦爾茲影響。他在去年擔任聯邦眾議員期間，便共同提出跨黨派法案擴大美國船隊，並向美國造船業者提供財政支持和稅務獎勵。草案還包括成立「海事機會區域」和「海運安全信任基金」推動投資，向中國船隻和起重機收取的費用，也將用於國內海運投資。

不過，歐洲和中國以外的亞洲地區海運公司反對向中船收費的提案。據運輸業數據公司「Linerlytica」統計，中國是全球最大貨櫃船製造國，若以貨櫃容量計算，當今從事海運的船隻有廿九％產自中國，新貨輪訂單更有約七十％由中國承接。

不利於卸載小容量貨櫃

總部位於日內瓦的全球最大海運集團「地中海航運」（MSC）執行長陶夫特（Soren Toft）表示，若川普政府實施收費措施，將不利於卸載小容量貨櫃，迫使貨船撤銷在美國小規模港口的服務。而且，美國收取費用將提高亞洲至美國的部分航線海運成本，幅度上看每四十英尺貨櫃八百美元，這些支出將轉嫁到進口商和消費者身上。

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