澤倫斯基放軟 願由川普領導實現和平

烏克蘭總統澤倫斯基透過社群媒體發文，對2月底在白宮與美國總統川普的爭執表示遺憾，強調願在川普強力領導下實現長久和平。（路透檔案照）

2025/03/06 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基二月廿八日在白宮橢圓形辦公室與美國總統川普會晤時出現爭執，雙方不歡而散，未簽署原定的礦產協議，川普後續下令暫停對烏軍事援助；澤倫斯基四日在社群媒體發文，對兩人當日的會面過程表示遺憾，稱願意在川普的強力領導下實現長久和平。

澤倫斯基寫道，「當時在白宮的會議並未按照應有的方式進行」、「事情的發展令人感到遺憾。重回正軌的時刻已到」。

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分階段終戰 遺憾先前爭執

文中澤倫斯基重申對美國政府及人民支持的感謝之意，更特別點出川普援助標槍飛彈的決策，強調烏克蘭願盡快坐上談判桌，「我和我的團隊準備好在川普總統的強力領導下，合作實現長久和平」。

澤倫斯基表示，基輔準備好透過階段性措施，努力盡快結束戰爭，「第一階段為釋放戰俘，並立即實施海、空停火，禁止飛彈、長程無人機、砲彈攻擊能源及其他民間基礎建設」，前提是「只要俄國也願意如此」；「接著，我們希望快速通過所有後續階段，與美國合作達成強而有力的最終協議」。

「紐約時報」指出，烏俄雙方先前就交換過大量戰俘，並在去年八月派出代表赴卡達商討停止互相空襲能源基礎建設的協議。但在烏軍突襲庫斯克地區後，俄方隨即退出協商。目前俄國總統普廷尚未表現出在贏得西方重大妥協之前降低情勢的意願，包括排除烏國加入北大西洋公約組織（NATO），限縮烏克蘭軍隊規模以及取得對基輔的政治影響力等。

倫敦智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）副所長查默斯分析，尚無跡象顯示俄羅斯準備好接受協議，美國中止對基輔的軍事援助，只會鼓勵普廷變本加厲，例如要求烏克蘭的去軍事化和中立地位。

川普的強硬作為在烏克蘭引發憤慨、悲傷和不信任等複雜情緒。烏克蘭國會外交事務委員會主席梅列日科說，「當敵意並非來自敵方，而是你視為朋友的一方時」，令人感到格外痛苦。即便如此，烏國會仍盡力挽救與華府的關係，為此致函川普：「我們深信，我國的安全及穩定發展，受到美國堅定不移支持的保障。其所反映的美國歷史成功價值，鼓舞著廣大的烏克蘭人民」。

致函川普 隨時可簽署協議

川普在四日的國會聯席會議演說中，引述澤倫斯基致函內容：「烏克蘭對和平的期盼無人能及」、「我們真切重視美國至今所做出的努力，幫助烏克蘭維持主權和獨立」；「關於礦產和安全協議，烏克蘭準備好在任何您方便的時刻簽署」。川普對澤倫斯基的來信表達「讚賞」之意，提到美方同時與莫斯科進行嚴肅討論，從中接收到俄方準備好締結和平的「強烈訊號」。

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