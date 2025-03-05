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    共軍活動 日列嚴重關切

    日本海上自衛隊護衛艦「秋月號」上月底通過台灣海峽，日本防衛大臣中谷元以事涉自衛隊運用為由，婉拒評論，但對於中國軍隊在日本周邊海域活動表示嚴重關切。（歐新社檔案照）

    日本海上自衛隊護衛艦「秋月號」上月底通過台灣海峽，日本防衛大臣中谷元以事涉自衛隊運用為由，婉拒評論，但對於中國軍隊在日本周邊海域活動表示嚴重關切。（歐新社檔案照）

    2025/03/05 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京四日報導〕日本海上自衛隊護衛艦「秋月號」，上月底單獨通過台灣海峽一事，再度引發中國反彈。日本防衛大臣中谷元在四日的例行記者會上，以事涉自衛隊運用為由婉拒評論，但對於中國軍隊在日本周邊海域的活動，中谷強調，此乃「嚴重關切事項」，日本將冷靜堅決地應對。

    秋月號在二月上旬取道台灣海峽前往南海，參加美國、日本、澳洲和菲律賓的聯合演訓。這是日本船艦繼去年九月後，第二度通過台海，上次是多國船艦一起通過，這次是單獨通過。日本媒體報導，秋月號通過台海在事前已獲得首相石破茂批准，意義重大。

    中國攻擊型無人機飛越沖繩外海

    二月廿六日，日本防衛省發現一架中國無人機，在沖繩縣與鹿兒島縣的西南群島外海上空飛行，這是日方首次確認中國軍方GJ-2偵察攻擊型無人機。防衛省統合幕僚監部說明，這架GJ-2無人機從東海上空飛越沖繩本島與宮古島之間，並南下到太平洋上空，之後轉往東北方向移動，飛到鹿兒島縣奄美大島東方外海上空後掉頭，以相同路線返航，並朝中國大陸方向飛行。

    此外，防衛省當天也發現一架中國BZK-005偵察型無人機，以類似路徑飛行，航空自衛隊戰機緊急升空因應。上述兩架無人機均未進入日本領空。防衛省研判，包括無人機在內的中國軍機，正加強在日本周邊活動，將持續進行警戒監視。香港南華早報四日引述專家報導，中國企圖藉此將在該地區的軍事存在正常化，同時測試日本的反應。

    另一方面，遭俄羅斯外交部列入禁止入境黑名單的日本外務大臣岩屋毅，則在例行記者會上指出，日本和俄國目前關係嚴峻，外交當局之間需要解決的懸案堆積如山，與俄方的溝通有其必要。他強調，日本對俄國實施制裁，是因為俄國入侵烏克蘭，無法接受俄方將責任轉嫁給日本。

    俄羅斯外交部為報復日本政府對俄國實施經濟制裁，三日宣布將岩屋、日本駐烏克蘭現任及前任大使中込正志、松田邦紀等九人列入禁止入境名單。

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