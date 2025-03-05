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    隔70年 日總預算遭國會刪減

    日本眾議院4日通過修正後的2025年度政府總預算案，一般會計總額降為115兆1978億圓，仍為史上最大規模。（法新社）

    日本眾議院4日通過修正後的2025年度政府總預算案，一般會計總額降為115兆1978億圓，仍為史上最大規模。（法新社）

    2025/03/05 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京四日報導〕被視為是石破茂內閣最大難關的日本二○二五年度政府總預算案，四日在執政聯盟與在野黨日本維新會聯手下，在眾議院全會以多數決過關。修正後的年度預算案，一般會計總額遭刪減三四三七億圓，降為一一五兆一九七八億圓（約廿五．六兆台幣），仍為史上最大規模。日本媒體報導，這是一九五五年以來，政府預算案相隔七十年遭到國會刪減，反映出石破內閣「朝小野大」的困境。

    自民黨在去年眾院大選失利，雖仍為國會最大黨，但失去過半席次優勢，今年總預算審查處處遭到掣肘。石破為尋求在野黨支持預算案審查，與日本維新會達成協議，同意在預算修正案中載明，從二○二五年度起向公私立高中學生家庭每年發放十一．八八萬圓（約二．六七萬台幣），做為高中學費全免的先行措施。但這項協議遭到自民黨內批評「過度讓步」。

    日本政府為內閣制，執政黨擁有國會席次優勢，因此提出的總預算案鮮少遭到修正或刪減。產經新聞報導，原始預算案最近一次遭到修正，是在一九九六年橋本龍太郎內閣時期；上次遭到減額修正，則是在一九五五年鳩山一郎內閣時期，距今已有七十年。

    眾院通過的總預算案，預定五日送交參議院審議後定案。

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