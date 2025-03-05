中國黑道全球犯罪 效忠北京

2019年7月21日當晚至翌日凌晨，香港新界元朗區出現大批手持武器、具有三合會背景的白衣人，在港鐵元朗站無差別攻擊民眾及參與「反送中」抗爭的示威者，造成多人受傷。（法新社檔案照）

2025/03/05 05:30

法調查報導紀錄片 揭露三合會運作機制

〔國際新聞中心／綜合報導〕法國記者暨紀錄片導演維金（Antoine Vitkine）經過一整年調查後揭露，中共政權利用中國黑道勢力與跨國犯罪集團，滲透西方政治和經濟機構，為北京利益服務。歐洲刑警組織（Europol）估計，在歐洲的組織犯罪中，有三分之一均為中國黑道。

華人黑幫佔歐洲組織犯罪1/3

中央社三日報導，維金過去一年在世界各地調查華人幫派與中共的關係，並在日前推出新書「中國黑社會征服世界」（Triades:La mafia chinoise à la conquête du monde，暫譯）。他在法國媒體「星期日報」（JDD）三日刊登的專訪中指出，中國黑道不僅是犯罪幫派，更是國際地緣政治參與者，幾乎可以說是為共產黨服務的犯罪帝國。

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在德法公共電視台Arte長達六集的「三合會」（Triades，泛指華人有組織犯罪集團）紀錄片中，維金查閱文獻並訪問檢調機關、前黑道成員與專家，分析中國黑道滲透西方經濟與政治機構的策略，揭露多角犯罪帝國背後的運作機制，與中國政府官員或情報人員密切連結。

與中共政權為互利關係

維金指出，中國黑道幫派在國共內戰後，出逃至台灣、香港、澳門、東南亞、北美等地，直到一九八○年代中國實施改革開放，黑道勢力才重返中國，並逐漸發展出與中共政權的互利關係。例如，三合會在深圳投資基礎建設工程，換取從組織犯罪中取得的上億人民幣利益；二○一九年香港爆發「反送中」抗爭時，黑道也協助中共政權鎮壓民眾，儼然成了為北京服務的犯罪帝國。

犯罪新網絡 連結一帶一路

黑道隨著中國勢力擴張而在亞太、非洲等地延伸，連結北京「一帶一路」倡議，打造新的賄賂與販運網絡。此外，近年還興起另一種新型的大規模犯罪，即在緬甸、泰國、寮國等地設立網路詐騙中心，甚至綁架受害者為其工作，許多歐洲民眾都淪為電話詐騙的對象。

維金指出，中國黑道從事性交易、非法賭博、敲詐勒索、毒品販運等不同形式的非法活動，但最擅長的是為歐洲其他幫派組織或逃稅者提供洗錢服務，從摩洛哥毒品走私網絡到摩爾多瓦黑道，都會找上中國黑道協助洗錢，而香港不透明的金融體系，則為中國幫派的犯罪行動提供方便。

白狼與竹聯也牽涉芬太尼

調查最驚人的揭露內容之一，便是中國黑道在強效類鴉片止痛劑「芬太尼」（Fentanyl）走私上的角色。美國作家施威澤（Peter Schweizer）去年出版新書，指控中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂及其所屬的竹聯幫，協助墨西哥「索諾拉販毒集團」（Sonora Cartel）販售芬太尼。據稱張安樂與中共關係密切，甚至有中共高官稱他為「老大哥」。最高檢察署已宣布就此展開調查。

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