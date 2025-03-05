美在烏經濟利益 范斯：阻俄入侵最佳保證

美國副總統范斯指出，烏克蘭想防止俄羅斯再次入侵，最好的安全保障就是讓美國在烏國擁有經濟利益，他相信烏國總統澤倫斯基最終會與俄國討論和平進程。（法新社檔案照）

2025/03/05 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國副總統范斯在三日播出的「福斯新聞」專訪中表示，烏克蘭想防止俄羅斯再次入侵，最好的安全保障就是讓美國在烏國擁有經濟利益。他也表示，相信烏國總統澤倫斯基最終會與俄國討論和平進程。

為踏出實現烏俄止戰的第一步，美國總統川普持續尋求與擁有大量礦產和稀土的烏國達成礦產協議，做為對俄國入侵烏國期間，美國對烏國提供上千億美元援助的回報，但烏國總統澤倫斯基對於協議中未包含美國提供安全保障不滿，並在上月廿八日在白宮與川普不歡而散，未能正式簽署協議。

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遠比派兵２萬更好

范斯對此表示，「如果你想要真正的安全保障，如果你想真正確保（俄國總統）普廷不再入侵烏國，最好的方式就是讓美國人未來在烏國獲得經濟利益」，這樣的安全保障「遠比某個卅年、四十年沒打過仗的國家派出兩萬名軍隊更好」。范斯也提到，美國不能永遠資助這場戰爭，美國人民也不會容忍這一點。由於訪問為提前錄製，不清楚范斯是否知情川普隨後宣布暫停對烏一切援助。

針對白宮會談當天的言語摩擦，范斯坦承自己回答現場記者提問，稱需要透過外交手段結束戰爭等話激怒澤倫斯基，但他也解釋，儘管川普試圖表現出外交禮節與友善，但澤倫斯基早在雙方產生口角前就表現出「冷嘲熱諷」的態度，似乎他應得某種權利，或他是被虧欠的一方，不願意討論川普推動的和平進程，這才是問題所在。范斯強調，澤倫斯基和俄國總統普廷坐上談判桌，對於和平進程非常重要。

此外，范斯透露，他原本建議川普閉門會談，勿在媒體前公開，但川普拒絕，因為他希望對話見諸於美國大眾。在雙方不歡而散後，烏國代表團至少一次試圖懇求恢復談判，但川普拒絕。儘管如此，川普仍強調，只要澤倫斯基願意認真思考和平，美國大門就會敞開，準備好與他重新對話。范斯也猛烈抨擊支持基輔的某些歐洲國家，呼籲他們認清「現實」，戰爭不能永遠打下去。

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