施壓終結戰爭 川普暫停對烏軍援

美國總統川普3日下令暫停對烏克蘭的軍事援助，要求烏國總統澤倫斯基展現與俄羅斯談判的誠意，以早日達成和平協議。（法新社）

2025/03/05 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基上週五在白宮的會晤不歡而散後，美烏關係急劇惡化。川普三日下令暫停對烏克蘭的軍事援助，要求澤倫斯基展現與俄羅斯談判的誠意，以推動和平協議早日達成。福斯新聞更指出，運輸中或在波蘭的武器都在禁止之列。

直至烏國展現和談誠意

對此突發狀況，烏克蘭總理什米哈爾四日表示，烏國軍隊和政府有能力和工具來維持前線的局勢，但也承認美國停止援助使得愛國者飛彈防空系統在維修、保養和後勤補給方面存在風險，強調這是唯一能抵禦俄彈道飛彈攻擊的防空系統。

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烏國總統顧問波多利亞克四日也透過社群平台Ｘ表示，基輔正積極與歐洲盟友展開對話，尋求可能的軍事援助方案，以彌補美國援助暫停造成的缺口。他也強調，烏克蘭並未排除與美國「對等單位」進行談判的可能性，暗示仍希望透過外交途徑與華盛頓溝通，化解雙方歧見，並重啟美國的軍援。

一名白宮官員透露，川普正致力促成和平協議，因此暫停並審查對烏援助，確保資金的運用能有效化解衝突，此命令將持續至烏方展現實質和談意願。

美聯社指出，除了愛國者防空飛彈系統，同樣重要的是美國的情報援助，這使得烏軍能夠追蹤俄軍行動並選擇目標。烏克蘭的歐洲盟友並無能力填補情報空缺。

美歐分歧 俄不急於停戰

克里姆林宮發言人佩斯科夫四日表示，若華盛頓真的暫停對基輔的武器供應，那將是對和平的「最佳貢獻」。一般認為，美歐內部分歧恐讓俄羅斯不急於停戰，反盼西方進一步分裂，俄羅斯可能會趁此時機來擴大攻佔烏國領土，加強其在未來談判中的地位。

針對澤倫斯基近日稱戰爭結束仍「遙遙無期」，川普三日在其社群平台「Truth Social」發文譴責，稱美國「不會長期容忍此局面」，並指澤倫斯基缺乏促和意願。澤倫斯基匆忙在Ｘ平台澄清，強調烏克蘭將以密集外交努力「迅速」終結這場歷時三年的戰爭，並盼依賴美國支持確保和平。隨後，白宮證實軍援全面凍結。

民主黨國會議員痛批暫停援助「魯莽且危及國安」。部分共和黨議員盼重啟礦產協議緩解對立。儘管美烏關係緊張，川普三日表示，與烏達成礦產協議仍有希望，稱這對美國是「一大佳機」，預告將於四日國會聯席會議演講中說明進展。

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