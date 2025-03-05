「歐洲再武裝」歐盟推28兆防禦計畫

歐盟執委會主席馮德萊恩4日宣布「歐洲再武裝」財務工具規劃，將透過鬆綁成員國財政赤字上限、歐盟背書貸款等方式，擴大投入國防共8000億歐元，包括增援烏克蘭軍火。（法新社）

2025/03/05 05:30

為烏克蘭提供即時軍援 降低美國政策衝擊

〔編譯林家宇／綜合報導〕歐盟執委會主席馮德萊恩宣布，將在六日於布魯塞爾舉行的緊急會議中，向廿七個成員國領袖提交八千億歐元（約廿八兆台幣）的「歐洲再武裝」（REARM Europe）五點計畫，為歐洲防禦提供資金，並為烏克蘭提供即時軍援，以降低美國政策衝擊並提供烏克蘭與俄羅斯談判的軍事籌碼。

增加國防投資 提供烏談判籌碼

該計畫五大重點分別為：第一，建議歐盟放寬嚴格的預算規定（將赤字控制在國內生產毛額的三％以下），允許各國增加國防開支。第二，建立新「工具」，向成員國提供一千五百億歐元貸款，用於國防投資，生產如飛彈、火砲與無人機系統等軍備。

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第三是使用現有歐盟預算，將更多資金用於與國防相關的投資。最後兩個重點涉及「歐洲投資銀行」，歐盟各國希望歐洲投資銀行放寬對國防企業的貸款限制，並建立一個儲蓄和投資聯盟，幫助企業獲得資金。這將允許該銀行支持投資大型國防戰略計畫和非民用項目。

首要放寬歐盟對預算支出限制

馮德萊恩指出，首要任務是放寬歐盟對預算支出的財政限制。她說明，若成員國的國防支出平均增長達國內生產毛額（GDP）的一．五％，便能在四年期間創造接近六五○○億歐元的財政空間，並搭配一筆一五○○億歐元的貸款計畫，達到八千億歐元額度。

據「金融時報」報導，針對烏俄停戰後如何防止俄羅斯再次發動侵略的問題，即便是長期反對直接沒收俄國資產的法國，政府官員也開始商討若莫斯科打破停火協議，便沒收該國資產，做為戰後烏克蘭安全保障的一環。

七大工業國集團（G7）自二○二二年俄國發動入侵後，凍結俄國央行約三千億歐元（約十兆台幣）資產，其中約一九○○億歐元存於比利時集中保管機構「Euroclear」，其餘部分分置法國、英國、日本、瑞士和美國等。

防俄再犯 擬沒收俄凍結資產

目前的作法為，在不觸及基礎資產的情況下，以現金和政府債券為主的凍結資產所產生的孳息，用於償還G7提供給烏克蘭的五百億美元貸款。烏克蘭、波蘭和波羅的海國家主張應一併沒收基礎資產，但受到德、法和比利時等主要國家反對，顧慮此舉會寫下國際法先例；歐洲央行亦擔憂歐元做為海外儲蓄的安全選擇地位可能面臨風險。

法國總統馬克宏上週與川普會面時談到，立即沒收資產是對國際法的藐視，但也說這筆金錢能夠做為終戰談判的協商內容之一。知情人士透露，德國準總理梅爾茨也示意會考慮支持沒收俄羅斯凍結資產的提案。英國首相施凱爾三日說，基礎資產議題非常複雜，還在努力和其他國家研議可行做法。知情人士提到，川普政府威脅撤除對烏克蘭的軍事支援，確實助長了贊成沒收俄國資產的氛圍，「越來越多國家願意利用凍結資產做為施力點」。

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