自認擁有民意 澤倫斯基：取代我不容易

烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）

2025/03/04 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基的礦產協議破局後，白宮及共和黨重量級人物紛紛暗示，烏國可能必須由其他領袖領導，以便與美方甚至俄羅斯打交道。然而，澤倫斯基回應，基於他在國內的民意及當前局勢，要輕易地取代他並不容易，但只要讓烏國加入北大西洋公約組織（NATO），他就願意下台。「新聞週刊」則指出，烏國有三人有機會上位，包括駐英大使扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）、基輔市長克里契科（Vitali Klitschko），或國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）。

重申只要讓烏入北約 就願辭職

澤倫斯基二日接受英國媒體訪問時指出，考量到當前狀況，以及他在烏國的支持度，「想輕易地取代我並不容易」，「光是舉辦選舉不夠，還得不讓我參選，這會有點困難，看來你將必須和我談判」。他也重申願意以辭職下台，換取烏國的北約入場券，如此便是完成使命。澤倫斯基一直呼籲讓烏國加入北約，做為終戰協議的一部分，但華府遲遲不願做出承諾，川普甚至表明烏國可以「忘掉」這個方案。

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據報導，澤倫斯基在國內仍擁有強大的民意基礎，在川普抨擊澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」後，烏國國會二月廿五日通過決議，確認澤倫斯基的總統權力合法性，同時重申在戒嚴時期不得舉行選舉。

儘管如此，烏國國內仍出現總統潛在人選的討論。第一位是駐英大使扎盧茲尼。扎盧茲尼在二○二一至二四年間擔任烏國武裝部隊總司令，意味他負責監督烏國抵禦俄國的大部分工作。在烏媒「Dzerkalo Tyzhnia」去年十一月所做的民調中，他以廿七％支持度勝過澤倫斯基的十六％。「經濟學人」取得的一份烏國內部民調更顯示，若兩人在選舉中對壘，扎盧茲尼將以六十五％對卅％勝過澤倫斯基。

第二位備受矚目的人選是基輔市市長、前拳擊重量級世界冠軍克里契科。克里契科曾在接受「經濟學人」專訪時，指責澤倫斯基疏於備戰，才導致戰火燃起，並且指澤倫斯基對外公布的訊息太多與事實不符。

第三人則是澤倫斯基重要盟友的國會議長斯特凡楚克，他在戰爭初期就一直被視為澤倫斯基一旦遭暗殺，可能接棒領導國家的政治人物。針對川普日前建議烏國在戰時舉行選舉，斯特凡楚克也強烈反對，稱國家現在需要的是子彈、而非選票，並反指真正需要被迫進行自由、公平選舉的人是俄國總統普廷。

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