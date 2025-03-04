川普政府首長暗示「澤倫斯基應下台」

美國國家安全顧問瓦爾茲。（美聯社檔案照）

2025/03/04 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基在白宮與美國總統川普、副總統范斯爆發爭執，事後雖表達修復雙方關係的意願，但從川普政府首長到國會共和黨議員紛紛暗示，若澤倫斯基無意締結和平協議，便應該下台。美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）在被問到川普是否希望澤倫斯基辭職時，不諱言「我們需要一名能與之交涉，最終也能和俄羅斯交涉，並終結戰爭的領袖」。

質疑澤倫斯基無意締結和平協議

澤倫斯基二日在英國倫敦出席歐洲領袖高峰會後向媒體表示，相信自己可以挽救與美方的關係，他認為美國不會停止援助烏克蘭，他依然準備好和美國簽署擬議的礦產協議，但也強調後續會談仍須閉門進行。

請繼續往下閱讀...

然而，瓦爾茲向美國有線電視新聞網（CNN）表示，若澤倫斯基的個人或政治動機明顯與終結烏俄戰爭相悖，對美國來說將是棘手問題，「澤倫斯基總統是否準備好協商，並真心誠意往終結戰爭的目標前進，仍不得而知」。共和黨籍聯邦眾議院議長強生也告訴國家廣播公司（NBC），若澤倫斯基不願遵從美國要求，烏克蘭或許需要「換人做做看」，「總得有所改變。不是他（澤倫斯基）帶著良好態度重回談判桌，就是需要其他人來領導國家這麼做」。

美國國務卿魯比歐則向美國廣播公司（ABC）表示，自白宮爭執後，尚未與澤倫斯基和烏克蘭外交部長西比哈對話，「當他們準備實現和平時，我們會準備好重新接洽」。魯比歐也回應外界質疑川普政府向莫斯科靠攏的說法，強調白宮並未錯看總統普廷治下的俄羅斯，「這裡沒有人聲稱普廷會在今年得到一座諾貝爾和平獎」，但「除非雙方都坐上談判桌，否則無法終結戰爭」。

美國Axios新聞網指出，川普私下視澤倫斯基為「拜登一夥」，是個不知恩圖報的小角色；川普幕僚也認為，澤倫斯基將川普當成只會上普廷當的傻瓜，一心想害基輔戰敗。對川普團隊而言，澤倫斯基二月廿八日抵達白宮前已經是「兩好球」，現在已確定被「三振出局」。

不過，也有共和黨議員持不同看法。參議員藍克福特（James Lankford）認為，澤倫斯基下台將使烏克蘭無人承擔和平議程而陷入混亂。民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）則批評，白宮成為克里姆林宮的打手。無黨籍參議員桑德斯（Bernie Sanders）也說，澤倫斯基領導烏國對抗專制獨裁者以捍衛民主，主張他應該下台的論述令人感到驚駭，指責澤倫斯基是獨裁者和戰爭禍首的川普，才讓廣大美國民眾蒙羞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法