「由菲國國防部負責」／菲駐美大使︰美菲對台海衝突 制定應變計畫

菲律賓駐美大使羅慕德斯。（路透）

2025/03/04 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普的「美國優先」政策，對傳統盟友關係帶來不確定性。菲律賓駐美國大使羅慕德斯三日強調，美菲之間極為重要的「共同防禦條約」未受影響，兩國也已為潛在台海衝突擬定應變計畫。

美菲共同防禦條約 不受美不確定政策影響

中央社報導，對於台海和南海爆發衝突的可能性，羅慕德斯重申，南海的菲國聲索區零星衝突不斷，局勢相當不穩，仍是重大潛在衝突點。他也向記者透露，美菲針對台海衝突制定緊急應變計畫，由菲國國防部負責，但未進一步說明。

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知情人士指出，菲律賓在菲美「加強國防合作協議」（EDCA）架構下，允許美軍使用九處軍事據點，部分正是因應台海危機而設。此外，呂宋島北部省分甚至已撥地，做為一旦爆發戰事時收容難民之用。

菲律賓外國記者協會（FOCAP）三日在馬尼拉舉辦「菲律賓前景」座談會，邀請羅慕德斯、財政部副部長維拉斯格（Domini Velasquez）以及菲律賓國家警察總署（PNP）與民答那峨莫洛國自治區（BARMM）官員與談。羅慕德斯被問到包括軍事財政、南海巡邏行動和現行提供給美軍使用的菲律賓防衛設施等合作情形，羅慕德斯表明，有信心「一切將維持下去」。

羅慕德斯指出，遭川普政府凍結的五十三億美元外交援助中，馬尼拉獲得三．三六億美元（約一一一億台幣）豁免，協助菲律賓安全部隊現代化，以及廿五億美元菲律賓國防援助法案在國會獲得民主、共和兩黨強力支持等事例，相信美國在南海爭議水域對菲律賓的支持及軍事協助不會中斷。

羅慕德斯說，在爭議水域協助菲律賓對抗威脅，有利於美國和其他同盟及友好國家，「菲律賓就在這場對峙的前線，確保印太地區維持自由、順暢」。

南海議題 西方世界站在同一陣線

就在越南、泰國等東南亞國家苦思降低對美貿易順差之際，羅慕德斯提到，菲有意向美國採購液態天然氣，已與阿拉斯加州參議員蘇利文協商，做為貿易互利。菲國總統小馬可仕也準備好待川普空出時間，便會前往華府會晤。

被問到美歐關係因烏俄戰爭所產生齟齬會如何影響菲國，羅慕德斯指出，美國顯然已不願再為其他國家的許多事務出資，各國都應做好準備，「每個國家都應強化自身防衛能力與經濟安全…區域性組織如東南亞國家協會也要更團結。」

但羅慕德斯強調，歐洲的情況與印太地區不同，西方世界在南海議題上仍屬同一陣線，「有數兆美元商品通行南海，顯然我們不希望任何一個國家主宰這塊區域。」

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