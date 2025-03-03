北京操控 中國黑金集團滲透帛琉挖台灣牆腳

2025/03/03 05:30

美智庫 ︰透過投資 意圖動搖帛台邦交

〔國際新聞中心、記者黃靖媗／綜合報導〕中國正積極滲透南太平洋島國擴張影響力，並試圖破壞南太國家與台灣的關係。美國智庫警告，具中國背景的跨國犯罪集團，正透過投資帛琉度假村與土地開發案，在當地從事犯罪活動，可能對帛琉經濟安全帶來風險，更被北京當局利用來推動政治目的，企圖動搖帛台邦交。

外交部︰榮邦計畫 以實際行動鞏固邦誼

外交部表示，中國長期利用具特定目的之中國背景商人甚至犯罪集團，滲透我國邦交國帛琉，以投資豪華度假村及土地開發等商業活動等名義，在當地從事洗錢、賭博及詐騙等非法活動，企圖運用經濟滲透及脅迫手段打壓我國邦交國。

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外交部說明，奠基於台帛建交廿六年來堅實的合作基礎，我國積極推動「總合外交」及「榮邦計畫」等外交政策，並鼓勵我國企業赴帛琉投資，以實際行動帶動帛琉產業的繁榮發展，同時鞏固兩國邦誼。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）去年成功連任後，重申帛台邦交穩固，台灣正積極推動兩國經貿合作與投資，但商業投資也成為中國滲透帛琉及其他南太島國的手段。

中央社報導，美國智庫「太平洋經濟學」（Pacific Economics）發表報告指出，有中國背景的跨國犯罪集團，正以投資豪華度假村及土地開發案為名，在帛琉註冊公司，卻在當地從事洗錢、賭博、詐騙等非法活動。

報告舉例，中國商人陳志創立的「太子集團控股」（Prince Group），近期在帛琉投資多項度假村與房地產計畫，而該集團是柬埔寨大型企業集團之一，曾被中國政府及「自由亞洲電台」（RFA）指控涉及洗錢、線上賭博、網路詐騙等犯罪行為。

此外，太子集團在帛琉的投資案，多集中於關鍵基礎設施附近，例如科羅港（Koror Port）、帛琉國際機場與雷達站，且享有長達九十九年的土地租期。

報告建議帛琉政府完善投資環境，強化經濟韌性，防堵高風險投資，並鼓勵正向投資，例如台灣在帛琉投資飯店、澳洲對帛琉的太陽能電廠投資，以及美國在帛琉的基礎建設投資等。

此外，跨國犯罪集團滲透帛琉商業活動，也恐將影響台灣僅存的三個南太邦交國，進一步威脅台灣的外交關係。

犯罪集團資金人員入帛 成立友好組織

「太平洋經濟學」聯合創辦人貝克（Jarod Baker）告訴中央社，由於台帛有邦交關係，中國於是利用跨國犯罪組織推動其政治目的。這些犯罪集團被中共當局用來發展當地關係，並暗中輸送資金與人員，手法包括註冊公司、成立友好組織、透過內容共享協議滲透當地媒體，甚至派遣中國號稱八大民主黨派之一的「致公黨」，遊說帛琉政府改變對台政策。

貝克指出，一名中國海軍退役軍官王繼章（Wang Jizhang，譯音）在帛琉註冊成立「亞太國際工業公司」，為北京當局在帛琉發聲、擴大影響力。據稱該名中國退役軍官還曾邀請帛琉政治人物訪問中國，並且接受澳門商人「崩牙駒」（原名尹國駒）接待。崩牙駒與中國關係密切，因在帛琉等地從事不法投資，二○二四年遭美國制裁。

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