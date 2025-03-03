范斯幫腔批澤倫斯基 川普讚︰印象深刻

美國副總統范斯（右）。（歐新社）

2025/03/03 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基的口水戰中，美國副總統范斯對澤倫斯基的批判火力不亞於川普，積極捍衛川普的外交戰略，事後受保守派盟友稱讚，甚至川普也私下透露對范斯「印象深刻」，多次表示若當時在場的是前副總統彭斯，就不會這麼做。

保守派肯定「攻擊犬」角色

「華爾街日報」二日指出，在二月廿八日的白宮會談中，陪襯的范斯原先保持沉默長達廿二分鐘，卻在記者提問川普為何與俄羅斯總統普廷接觸、並與烏克蘭保持距離後，開腔為川普辯護，強調川普將回歸外交途徑解決衝突，隨即引發澤倫斯基反擊，導致會談演變為公開爭執。事後，范斯受到保守派盟友讚揚，進一步鞏固他身為川普政府「攻擊犬」的角色。

請繼續往下閱讀...

據了解，范斯上月出席德國「慕尼黑安全會議」（MSC）發表演說時，毫不留情抨擊歐洲國家的移民和國防政策，在歐洲掀起滔天巨浪，卻獲得川普稱許言之有理。儘管川普上月受訪時否認范斯即為其「接班人」，但官員透露，川普對范斯這次在會談中表現印象深刻。自當天以來，川普已多次告訴白宮工作人員，與他關係疏遠的前副總統彭斯永遠不會這麼做。

民主黨不滿川普、范斯作為

另一方面，民主黨和部分外交官員則嚴厲批評范斯和川普在橢圓形辦公室的表現，甚至指責范斯「突襲」澤倫斯基，聲稱這是有預謀地破壞這次會談。亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）揶揄，「在我看來，范斯只是在說，『嘿，看看我能做什麼，（川普）爸爸！』」。曾在歐巴馬政府任職的前美國駐俄國大使麥克弗爾（Michael McFaul）則說，副總統打斷元首間的談話，還要求外國元首對美國致謝，並不恰當。

部分共和黨人也對川普和范斯的處理方式表示失望。紐約州聯邦眾議員勞勒（Mike Lawler）指出，在努力達成協議的過程中，兩人在美國和國際媒體面前進行這類交流，極其短視。阿拉斯加州參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）更直言「感到噁心」，因為川普政府似乎正遠離盟友、親近俄國總統普廷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法