只想爭論過去 不想放眼未來／美國安顧問評澤倫斯基︰像「前女友」

白宮國家安全顧問瓦爾茲形容，烏克蘭總統澤倫斯基宛如「前女友」，只想爭論過去發生的一切，而不想放眼未來。（美聯社檔案照）

2025/03/03 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普在白宮眾目睽睽下「攤牌」，讓外界大吃一驚。美國媒體披露，美國聯邦參議員在會前提醒澤倫斯基，他此次任務應是對美方表達感激，並正式簽署礦產協議，孰料他仍脫稿演出。白宮國家安全顧問瓦爾茲更形容，澤倫斯基宛如「前女友」，只想爭論過去發生的一切，而不想放眼未來。

美國政治新聞網站「Politico」指出，澤倫斯基二○一九年當選烏國總統時，深諳奉承是與川普順利互動的入場券。他當時呼應川普素人參政的主軸，聲稱想「排乾烏克蘭的沼澤」，更盛讚川普在這方面是「了不起的老師」。不料，六年後，在國家飽受戰爭蹂躪之際，澤倫斯基似乎忘記這條法則，反而在公開場合罵美國政府，導致自己被請出白宮。

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澤倫斯基有充分權利和理由提醒全世界，烏國是俄羅斯侵略的受害者，而非根源。然而，川普早在澤倫斯基當選前，就已對烏國產生懷疑，現在更將烏國及澤倫斯基與他在國內的政敵聯想在一起。如果澤倫斯基希望美國與烏國同一陣線，就不得不接受華府的新政治現實，即在川普及副總統范斯治下，美國對烏國的態度大轉向。就連澤倫斯基的長期支持者也表示，澤倫斯基愈早明白這點，對烏國愈有利。

澤倫斯基會帶著情緒進入白宮並不難理解，因為在短短幾個月內，川普就推動他朝和平談判邁進，還公開提出對俄國有利的條件，包括聲稱烏國無法加入北大西洋公約組織（NATO）。但當務之急是，澤倫斯基能否平息川普及其他白宮官員的憤慨。澤倫斯基進入白宮前曾與美國參議員私下會晤，「每個人都建議他完成協議，不要玩把戲，也要感激川普及美國政府所做的一切」，不料事態急轉直下。

力挺澤倫斯基的美國國會議員正試圖挽救局面，無奈澤倫斯基仍拒絕向川普道歉。川普則表明，當澤倫斯基「準備好迎接和平，再回來談」。

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