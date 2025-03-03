歐憂心︰美不幫 得自力抗俄

就在美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮爆發激烈爭執的隔天，俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的遺孀尤莉雅（中），1日與俄羅斯異議人士卡拉姆扎（左）、反對派政治人物雅辛（右），率領數百名抗議者齊聚德國柏林街頭，要求俄羅斯終結在烏克蘭的侵略行動。（法新社）

2025/03/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕當美國在聯合國與俄羅斯聯手封殺譴責俄國總統普廷入侵烏克蘭的動議時，部分歐洲國家官員意識到，大西洋兩岸關係問題重重；在稍後目睹美國總統川普在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基公開對嗆後，歐洲各國終於認清，他們正面臨最不樂見的情況：今後恐怕真的得獨自對抗戰鬥民族俄羅斯了。

彭博︰川澤公開對嗆 裂解歐美間的信任

彭博一日報導，超過六名歐洲官員在受訪時，對歐美關係生變深感憤慨。對他們而言，川澤公開對嗆的畫面顯示，自二次世界大戰結束以來牢繫歐美的信任與價值，已不復在。曾在美國前總統柯林頓與雷根政府任職的哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）指出，川普及其政府的所作所為，對跨大西洋美歐聯盟所構成的挑戰，超越過去數十年。

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英國、法國領袖與歐盟高層皆視此為歐陸所面臨的世代挑戰，將透過預定六日召開的歐盟緊急峰會，軍援烏國二○○億歐元（約六八二七億台幣）。但若靠美維安八十年的歐洲今後得自負安危，這筆錢不過是未來數以千億歐元計的國防動員金的頭期款。再加上歐盟弊端叢生是多年沉痾，各國必須凝聚史無前例的政治意願，才可能自行承擔防禦重任。

美歐跨大西洋關係以及美國的更廣泛聯盟網，在二戰後的世界中無疑獨一無二，因為共同價值與信任讓各國能夠在關鍵時刻，分享秘密並相互依賴；這種關係奠基於二戰期間，並在冷戰後北大西洋公約組織（NATO）接納東歐國家予以深化。職是之故，當前歐美關係瀕危，讓許多成長於美蘇冷戰時期的歐洲外交官深感痛苦。

而美歐各走各的路除對歐洲國家構成前所未有的挑戰，亦恐損害美國的繁榮與安全。美國與歐盟的貿易關係堪稱全球最重要，川普若真的對歐盟商品徵收關稅，歐盟勢必回敬報復。

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