英相籲歐洲領袖︰增加國防開支

英國首相施凱爾（右）一日在唐寧街10號官邸接見來訪的烏克蘭總統澤倫斯基（左）。施凱爾二日在倫敦召開歐洲安全峰會，尋求強化彼此之間安全合作以及對於烏克蘭的支持。（路透）

2025/03/03 05:30

提出烏持久和平三要素︰強大烏克蘭、歐洲安全保障、美國作後盾

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭僵持不下，美國總統川普又和烏克蘭總統澤倫斯基公開撕破臉，歐洲對美國可能減少對烏克蘭援助感到憂心。英國首相施凱爾二日在倫敦召開歐洲安全峰會，敦促歐洲領袖面對「殘酷現實」，增加國防開支。施凱爾並提出實現烏克蘭持久和平的「三要素」：強大的烏克蘭、歐洲的安全保障，以及美國的「後盾」。英國也將和法國與烏克蘭合作制定一項結束戰爭的計畫，再與美國討論。

請繼續往下閱讀...

英法烏將合訂止戰計畫 再與美討論

十餘名歐洲國家領袖二日齊聚倫敦舉行危機會談，尋求強化彼此之間安全合作，以及對於烏克蘭的支持。峰會召開前，澤倫斯基一日訪英，獲得施凱爾熱情歡迎，給他持續數秒的擁抱，更提供價值廿二億六千萬英鎊（約九三五億台幣）的貸款協議，支持烏克蘭提升國防能力。烏克蘭將運用俄羅斯遭凍結主權資產的孳息還款，是俄國相關資產孳息全數被用於增進烏克蘭軍力的首例。

英提供烏935億貸款 提升國防能力

澤倫斯基二日覲見英國國王查爾斯三世，隨後與歐洲盟邦召開安全峰會，與會者除澤倫斯基外，還包括法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼、德國總理蕭茲、加拿大總理杜魯道，以及瑞典、丹麥、挪威、波蘭、西班牙等國領袖，土耳其、北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特和歐盟執委會主席馮德萊恩也將出席。

倫敦峰會將涵蓋三大重點議題：強化烏克蘭處境，包括加強軍事支援及對俄羅斯經濟施壓；透過可持久有效的穩健協議，實現烏克蘭長久和平，並確保烏克蘭未來能夠嚇阻、抵禦俄國攻擊；以及進一步規劃強而有力的烏克蘭安全保證，確保和平是以烏克蘭的主權和安全為基礎。峰會也將討論如何強化歐洲集體安全防衛。施凱爾表示：「現在是時候讓我們團結起來，確保烏克蘭獲得最佳結果、保衛歐洲安全，以及保護我們的共同未來。」

施凱爾在會前接受英國廣播公司（BBC）訪問時透露，目前各方已達成共識，英、法以及「或許還有一、兩個國家」，將與烏克蘭共同擬定停戰計畫，接著再與美國討論，他認為這是「朝正確方向邁出一步」。至於停戰協議的重點，施凱爾指出，預計包括在烏俄間商定「一條界線」，而這條界線必須能持續被守住。

施凱爾表示，他不信任俄國總統普廷，因此他希望提供安全保證，包括美國為歐洲國家部署於烏國境內的部隊提供後盾，否則旨在促進和平的協議恐怕數個月或數年後就會瓦解。他認為可以信任川普確實希望結束烏克蘭戰爭，達成可持久的和平，但他也強調，澤倫斯基並沒有做錯任何事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法