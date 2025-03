中英對照讀新聞》‘100% pure New Zealand’dairy firm busted for using Indian butter 「100％純紐西蘭」乳製品公司因使用印度奶油被罰

紐西蘭乳製品公司因使用印度奶油,誤導消費者而被罰;示意圖,與文中產品無關。(取自Unsplash)

2025/03/03 05:30

◎陳成良

A Kiwi dairy company has been busted for falsely claiming its products were “100 per cent pure New Zealand”, despite using butter imported from India.

1家紐西蘭乳製品公司因謊稱其產品為「100%純紐西蘭」,但實際上使用從印度進口的奶油,而被揭發並遭到處罰。

請繼續往下閱讀...

Dairy firm Milkio Foods Limited was fined US$261,452 on Aug 26 after New Zealand’s Commerce Commission took it to court for making false claims about the origin of its butter products.

紐西蘭乳製品公司Milkio Foods Limited因在奶油產品的產地上做出虛假陳述,被紐西蘭商業委員會提告,於8月26日被法院判處罰款26萬1452美元

The Hamilton-based firm misled customers about where its ghee products came from, with “claims like ‘100% Pure New Zealand’ despite importing the core ingredient from India”, the Commerce Commission said in a statement.

商業委員會在聲明中表示,這家總部位於漢密爾頓的公司,透過宣傳標語如「100%純紐西蘭」來誤導消費者,事實上其酥油產品的核心成分是從印度進口。

New Zealand’s agriculture-driven industry prides itself on high-quality dairy exports, with overseas customers hungry for milk and butter from its rich pastures.

紐西蘭以農業為主的產業,以其高品質的乳製品出口而聞名,其肥沃牧場出產的牛奶與奶油,廣受海外客戶青睞。

新聞辭典

(be)busted:俚語,意指在做壞事或非法行為時,被當場抓到或揭發。例句:He was busted cheating on the exam by the teacher.(他在考試作弊時,被老師當場抓到。)

mislead:動詞 把…帶錯方向;把…引入歧途;使產生錯誤想法。例句:The boy was misled by his companions.(那男孩被夥伴們帶壞了。)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法