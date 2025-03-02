中國9.3將閱兵 邀普廷觀禮

據報導，中國可能在九月三日大閱兵，並邀請俄羅斯總統普廷出席。圖為二○一五年九月三日北京閱兵典禮，普廷與中國國家主席習近平同框。（美聯社檔案照）

2025/03/02 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕根據香港「南華早報」引述外交消息人士報導，中國為紀念抗戰勝利八十週年，可能在今年九月三日舉行閱兵典禮，並邀請俄羅斯總統普廷出席。

是否邀川普出席 中方尚未透露

據消息人士透露，普廷屆時可能前往中國訪問數天，除參加閱兵外，還將參加同時間由中國主辦的上海合作組織年度高峰會。預計普廷還會訪問中國其他城市。

請繼續往下閱讀...

中國閱兵活動，最近一次是在二○一九年十月一日，於天安門廣場舉行大型閱兵與群眾遊行，紀念中華人民共和國建國七十週年。再之前是二○一五年九月三日，舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利七十週年大會。更早之前的建國六十與五十週年也都舉行過閱兵儀式。

中國國家主席習近平與普廷在二月廿四日烏俄戰爭三週年之際曾經通話，重申兩國上不封頂的友好合作關係。據俄國媒體二月報導，習近平已受邀出席五月九日在莫斯科舉行、紀念二戰勝利的「偉大衛國戰爭八十週年」慶祝活動。俄方也邀請美國總統川普出席這場活動。

目前並不清楚中方是否邀請美國總統川普出席今年九三閱兵儀式。在二○一五年的閱兵儀式上，北京邀請了美國駐華大使和抗戰期間協助中國抵抗日軍侵略的美國「飛虎隊」志願飛行員退伍軍人參加。同年，習近平出席了俄國慶祝衛國戰爭勝利七十週年活動。

習近平上一次訪問莫斯科是在二○二三年三月，而普廷最近一次訪問北京是在去年五月。習普兩人去年共會面三次。

此外，根據美國有線電視新聞網（CNN）一日報導，中俄正利用川普政府在聯邦各部門大舉裁員的機會，全力招募在國安領域工作的美國雇員。據知情人士目睹的「美國海軍犯罪調查局」文件，中俄鎖定最近被解僱且身家清白的雇員，以及可能被解僱的試用期員工，因為他們可能知曉美國關鍵基礎設施和重要政府部門的關鍵資訊。

文件還顯示，外國情報官員接獲指示，瀏覽 LinkedIn、TikTok、小紅書和Reddit等平台，以搜尋可運用的人力資源。這項情報似乎證實美國官員的擔憂：大規模解僱可能讓外國情報單位有機可乘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法