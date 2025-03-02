科技戰加劇 北京限制AI高層赴美

美國「華爾街日報」披露，北京當局基於國安角度，指示中國的人工智慧企業家與研究人員避免前往美國。圖為中國國家主席習近平二月十七日出席民企座談會，與DeepSeek創始人梁文鋒握手。（路透檔案照）

2025/03/02 05:30

華爾街日報披露 中共憂機密外洩、孟晚舟事件重演 緊縮人員管控

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國「華爾街日報」一日獨家披露，根據美國知情人士，日益以國安角度看待監督科技的北京當局已緊縮對相關業者的管控，指示中國的人工智慧（AI）企業家與研究人員避免前往美國，反映出北京將AI視為經濟與國安的當務之急，此舉也將加劇兩國間的科技隔閡。

請繼續往下閱讀...

施壓尖端領域企業家 嚴守國家利益

報導中指出，北京當局擔心，中國AI專家出國恐導致涉及國家發展的機密資訊外洩，或發生類似「華為」財務長孟晚舟般被美國扣下淪為談判籌碼的事件。加拿大在美國總統川普首次執政時應華府要求逮捕孟晚舟。

AI已是最新的美中科技戰場，來自「深度求索」（DeepSeek）與阿里巴巴等中企的AI模型的出現，挑戰OpenAI與Google等在AI上領先的美企，遑論北京當局也持續施壓在此尖端領域的企業家嚴守國家利益。

根據中國科技業人士，其實並無全面性的出國禁令，而是上海、北京以及DeepSeek與阿里巴巴總部所在地的浙江等中國最大科技聚落的當局所下達的指導方針；除非情況緊急，這些地方當局不鼓勵其AI與機器人等的其他戰略敏感產業的領先企業的高層赴美以及與美國結盟國家；仍執意赴美的企業高層會被要求就其計畫提交報告，以及在返國後向當局簡報赴美行做了啥與見過誰。

這或許能解釋DeepSeek創辦人梁文鋒為何婉拒參加今年二月的巴黎AI峰會。知情人士還說，某大中國AI新創公司創辦人去年就是在接獲北京當局的指示後，放棄訪美。但也仍有若干科技中企持續與美互動。在今年一月的拉斯維加斯年度科技盛會消費性電子展（CES）上，仍可見到研發與生產民用機器人的中國宇樹科技在內的若干中企的身影。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）分析家魯曉萌（Xiaomeng Lu，譯音）認為，北京可能擔心因美企收購或授權而流失中國自主研發的技術，人才出走則是另一隱憂，畢竟近年已有許多中國富豪移居海外。對科技業而言，魯曉萌說，人才流失恐對國家造成毀滅性影響；而當局因應此危機的最初信號是，就是要求人才留在國內，不要跑走。中國今年夏天也將舉辦自己的AI峰會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法