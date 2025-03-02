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    俄冷嘲熱諷 看扁澤倫斯基

    在與川普不歡而散後，澤倫斯基面色凝重離開白宮。（彭博）

    在與川普不歡而散後，澤倫斯基面色凝重離開白宮。（彭博）

    2025/03/02 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮史無前例的公開爭執，隨即成為俄羅斯政治、媒體圈冷嘲熱諷的話題。俄國外交部發言人沙卡洛娃指澤倫斯基對美忘恩負義，此一事件是基輔當局「政治和外交的徹底失敗」，「川普和（美副總統）范斯是怎麼克制自己不對那人渣出手，真是個奇蹟」。

    俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫在社群媒體發文，稱川、范對澤倫斯基的非議形同結實的一巴掌，「川普是對的，基輔政權正拿第三次世界大戰當賭注」。「路透」指出，俄羅斯人幸災樂禍，認為澤倫斯基在白宮「自殺」。強硬派民族主義電視主持人索洛福尤夫宣布要以「澤倫斯基在白宮的自殺行動」為題製作特別節目。

    前克里姆林宮顧問馬科夫分析，白宮的衝突可能加速終結澤倫斯基的政治生涯，外界對此事的主要結論為「澤倫斯基徹底逾矩，應盡快下台」。

    「彭博」專文指出，川普與西方分道揚鑣並靠向俄國使普廷取得了良機，使俄國總統普廷也成為這場白宮紛爭的贏家。

    俄駐美大使獲允赴華盛頓履新

    與此同時，俄外交部二月廿八日宣布，經美方同意出任駐美大使的職業外交官達爾奇耶夫赴華盛頓履新，被視為莫斯科修補對美關係的最新舉措。

    達爾奇耶夫過去長期在駐美使館工作，並在二○一四至二一年擔任駐加拿大大使。雙方早先在伊斯坦堡會議中，商討解決影響駐外機構運作的分歧，俄方還建議恢復兩國在烏俄戰爭後停擺的直飛航班。

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