歐洲挺烏 基輔仍冀望會談

美國與烏克蘭的礦產協議因兩國領袖在白宮爆發爭執而告吹。英國首相施凱爾（左）與法國總統馬克宏（右）2月28日均表態會持續力挺烏克蘭。（路透檔案照）

2025/03/02 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基的白宮會談破局收場，為烏俄和平進程蒙上陰影。事後歐洲各國領袖紛紛發聲力挺澤倫斯基，強調對基輔的支持堅定不移。澤倫斯基一日抵達英國倫敦與首相施凱爾會談，也將參加二日英國主辦的歐洲峰會，討論共同防衛安全計畫，及歐洲能提供的安全保證。

澤倫斯基的遭遇在英國政界引起譁然，施凱爾誓言對基輔的支持堅定不移。有保守黨議員稱川普與范斯對待澤倫斯基的方式令人「倒胃」。自由民主黨領袖戴維寫道，「他們是在霸凌勇敢真誠的愛國者澤倫斯基」。

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法國總統馬克宏表示，會持續協助烏克蘭並制裁俄羅斯，「我們必須對幫助者表達感謝，因為他們正為了自身尊嚴、獨立、後代和歐洲的安全而戰」。馬克宏也間接回應川普對澤倫斯基的批評，稱「若有誰正在挑起第三次世界大戰，那個人就是普廷」。

德國準總理梅爾茨重申對澤倫斯基的支持，強調「絕不能混淆這場惡劣戰爭中的侵略者和受害者」。其他歐洲國家包括奧地利、捷克、丹麥、芬蘭、挪威、西班牙等皆向烏國表達支持。

與川普頗具交情的義大利總理梅洛尼聲明強調，「分裂對任何人百害而無一利」。她呼籲烏克蘭、歐洲和美國領袖召開峰會，開誠布公地商討。至於親俄的匈牙利總理奧班，讚賞川普「為了和平勇敢地堅持」，認為「強者製造和平，弱者製造戰爭」。

歐盟執委會主席馮德萊恩與歐盟高峰會主席柯斯塔在聯合聲明中，向澤倫斯基承諾「將持續並肩合作追求正義與長久和平」；執委會副主席、對外政策高級代表卡拉斯直言「自由世界需要新的領袖」。

基輔市長憂：此時不宜情緒化

澤倫斯基堅決捍衛國家利益的態度在國內獲得自民間到官方的普遍讚揚。美聯社報導，烏克蘭人民集結在澤倫斯基身旁，肯定他「像獅子一樣奮鬥」，捍衛國家尊嚴。卅七歲的基輔居民凡斯列夫直批川普「就是個商人，只有金錢才是神聖的」。烏國副總理庫列巴說，「對烏克蘭利益堅定不移的承諾，及對國家的奉獻，這就是我們今天在美國所目睹的，支持總統」。基輔市長克里契科則對白宮會談結果表示擔憂，「這不是任一方情緒化的時機，我們需要找出共事基礎」。

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