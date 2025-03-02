魯比歐批澤搞砸會談 浪費大家時間

川普取消午宴與協議簽署聯合記者會。（彭博）

2025/03/02 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕對於川普和澤倫斯基在白宮會談的公開口角，美國共和黨和民主黨反應兩極：共和黨與總統同聲一氣，盛讚川普捍衛美國，令人感到驕傲，批評澤倫斯基「不尊重」；民主黨則重批川普「做骯髒事」、讓美國屈膝，使獨裁者俄羅斯總統普廷得寸進尺。

魯比歐：澤倫斯基應道歉

川、澤會談不歡而散，國務卿魯比歐會後表示，澤倫斯基「把事情搞砸、把場面弄尷尬」，造成會談以這種方式結束，「浪費我們的時間」，他應該為此道歉。他批評澤倫斯基「有敵意」、「咄咄逼人」，讓人感覺他或許不想達成和平協議。

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共和黨口徑一致 力挺川普

國會共和黨人幾乎口徑一致，讚揚川普和副總統范斯。擔任參院預算委員會主席的資深參議員葛蘭姆直言，這場會面是「完全、徹底的災難」，「我從來沒有比現在更以川普為傲，我非常以范斯為我國挺身而出為榮」。葛蘭姆說，「我在橢圓形辦公室看到的是不尊重，我不知道我們能否再和澤倫斯基打交道，他處理這場會面的方式、質問總統的樣子，簡直過分了」。預期美國對烏國支持將劃下句點，並認為澤倫斯基要嘛需要辭職，或者派個能使美國與之打交道的人來。

民主黨批會讓普廷得寸進尺

眾議院議長強生發文「謝謝川普總統，美國被佔便宜並且不被尊重的日子，結束了」。烏克蘭裔眾議員史巴特茲說，澤倫斯基侮辱美國總統，是在「嚴重危害」烏國人民。也有其他數名共和黨議員呼應感謝川普、高喊「美國優先」，要求停止提供烏國資金。

民主黨議員則對這場公開口角感到失望，該黨參議院領袖舒默直批「川普和范斯在做骯髒事」，「參院民主黨人永遠不會停止為自由和民主奮戰」。眾院民主黨領袖傑福瑞斯聲明，這場會談「糟糕透頂，只會讓殘暴的獨裁者普廷得寸進尺」，批評川普和他的政府讓美國蒙羞。

民主黨參議員范霍倫發文批評川普和范斯，「上演一場連普廷都會臉紅的謊言和不實資訊秀」，令美國難堪。參議員史密斯直言，「今天，川普和范斯正讓美國屈膝，而這使我們軟弱」。針對澤倫斯基會談中被指責「沒說謝謝」，參議員昆斯說，澤倫斯基每回見面都會感謝美國支持，「我們應該感謝他，帶領一個國家在民主前線奮戰，而非如他在白宮所受到的公開斥責待遇」。

共和黨資深參議員葛蘭姆在川澤會談破局後，在白宮西廂外向記者發表談話，力挺川普。（美聯社）

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