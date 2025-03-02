川普、澤倫斯基 不歡而散 白宮會談爭執 美烏礦產協議卡關

美國總統川普（中）、副總統范斯（右）2月28日在白宮橢圓形辦公室與烏克蘭總統澤倫斯基（左）會談時，爆發長達10分鐘的激烈爭執。川普、范斯批評澤倫斯基對美國的支持不知感恩，在場數十名記者親眼目睹此史無前例的一幕。（路透）

2025/03/02 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為終止烏俄戰爭，美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基原定二月廿八日在白宮簽署礦產合作協議。然而，兩位總統在正式簽署協議前的白宮會談中發生激烈爭執，最終不歡而散，不僅會後聯合記者會取消，也未能簽署協議，澤倫斯基甚至被白宮下逐客令。

范斯提外交解決衝突 引發罵戰

這場會談前四十分鐘進行平穩，兩人接連發表談話，澤倫斯基頻提到俄國總統普廷還會繼續侵略，希望美國做出安全保證，川普重申礦產協議就能促成安全，並稱安全是最簡單的事情，只佔問題的二％。然而，當范斯表示，美國準備回到外交手段來解決衝突，以達成和平時，澤倫斯基提出質疑，稱普廷一再違反從前簽署的停火協議，反問范斯口中的外交解決「是什麼意思」，接著就演變成十分鐘的罵戰。

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川普動怒 斥澤倫斯基指手畫腳

川普和范斯口徑一致批評澤倫斯基對美國的支持不知感恩，進到白宮橢圓形辦公室攻擊正在幫助烏國的政府。川普更訓斥澤倫斯基手上無牌可打，正在拿數百萬人的生命和第三次世界大戰做賭注，非常不尊重美國。澤倫斯基則強調自己經常對美國表達感激，還稱美國未來若遇到戰爭，也會面臨問題。川普被此話激怒，直指澤倫斯基沒資格指手畫腳。一旁的國務卿魯比歐和台下的烏國駐美大使瑪卡羅娃，皆一臉無可奈何。

川普最後威脅道，如果不願配合，美國可退出，讓烏國自己應對俄國，「一旦簽了協議，你們的處境會好很多」，接著取消原定的記者會和礦產協議簽署儀式。川普指示助手示意烏方代表團「該離開了」，就看到澤倫斯基面色凝重走出白宮，上車離開。

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