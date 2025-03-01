中企改採DeepSeek 中國網路監控再強化

數家中國網路安全公司，近期陸續宣布將DeepSeek與自身服務結合。（路透檔案照）

2025/03/01 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）所推出的人工智慧模型「DeepSeek-R1」掀起AI版圖動盪。「美國之音」二月廿八日報導，數家長年向北京政府提供網路審查業務的網路安全公司，近期陸續宣布將DeepSeek與自身服務結合，專家認為，中國網路的監控能力將因而強化。

中國網路安全企業「天融信」（TopSec）在二月發布的一份報告中指出，公司已經將自家研發的AI「天問大模型」與DeepSeek相接融合，進一步提升現有安全產品和服務能力。具指標性的網路安全公司「奇安信」（QAX）也在報告中提及，已完成與DeepSeek的全面結合，威脅判斷等服務性能獲得顯著提升。

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除了網路安全公司，騰訊、百度、阿里巴巴等大型企業，以及銀行、醫院和政府機構也紛紛宣布在自家系統中運用DeepSeek技術。

報導指出，DeepSeek這類大型語言模型擅長語言分析，能大幅強化網路文字審查能力。中國網路公司「網易」旗下安全服務企業「易頓」便說，DeepSeek不僅可高效審查網路內容，還能精準捕捉諧音、隱喻等內容中的「隱含風險」。

與DeepSeek結合的公司中，有不少提供的安全業務包括網路監控，客戶涵蓋國、私營企業以及中國中央、各級政府，甚至公司內部結構就與中國官方息息相關，例如天融信的董事長為北京市人大代表李雪瑩；奇安信董事長為全國政協委員齊向東。

蘇黎世聯邦理工學院安全研究中心資深研究員本尼卡薩分析，政府及承包商可利用類似DeepSeek的AI工具篩選、分類海量數據，分析政治、軍事和社會議題趨勢，使當局有更多時間應對。

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