魯比歐譴責泰國遣返維族人 美日示警在泰公民慎防恐攻

泰國移民局公布遣返影像，強調維族人都是「自願返國」。（歐新社）

2025/03/01 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕泰國政府二月廿七日宣布遣返至少四十名維吾爾族男性回到中國，引發人權組織和西方國家劇烈抗議。美國國務卿魯比歐以「最強烈措辭」譴責泰國做法。由於泰國曾因遣返維族人而在二○一五年發生曼谷恐攻案，美、日兩國廿七日已要求在泰公民提高警覺。

魯比歐聲明，美國對泰國的決定感到驚愕，認為此舉恐牴觸聯合國公約，也與泰國捍衛人權的承諾相悖。他點名中國在新疆針對以維族穆斯林為主和其他少數族群、宗教團體犯下種族滅絕與危害人類罪，「我們呼籲中國當局定期提供全面權限，確保遭遣返的維吾爾人之福祉。泰國政府必須堅持且持續全面查核維族人權受到中國當局保護」。

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二○一四年泰國關押超過三百名從中國出逃的維族人，隔年強制遣返一○九人引發國際譴責，另有以女性和兒童為主的一七三人被送往土耳其，只留下五十三人，據傳拘留期間生活條件苛刻，且禁止與親屬、律師和國際組織聯繫，有兩名兒童在內共五人死亡。此次強制遣返之前，四十八人中有四十三名被關押在曼谷拘留機構，另五人因先前試圖逃脫正在服刑。

二○一五年八月十七日曼谷知名的觀光景點四面佛前發生爆炸案，造成廿人死亡、一六三人輕重傷。泰國調查後認為，爆炸案的起因正是遣返維吾爾人，當時逮捕多名土耳其籍和中國籍的維吾爾人。因此，廿七日的遣返也引起安全隱憂，日、美政府都提醒在泰公民要提高警覺，慎防恐怖攻擊。

泰副總理：遣返出於好意

泰國副總理普譚堅稱，政府決定遣返是「出於好意」，「讓他們擺脫拘禁，以便能重返正常生活」，認為泰國的處置方式應受到認可。他提到，中國已對遣返者的安全和待遇提出保證，且在出示中國官方協議、申明允許其回歸正常生活後，遭拘留的維族人「自願返國」。

泰國強制遣返至少四十名尋求庇護的維吾爾族人，引發美國、澳洲及人權組織強烈譴責。圖為泰國移民局官員二月廿七日在記者會上公布遣返過程影像，並強調這些維族人都是「自願返國」。（歐新社）

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