澳洲外海實彈演習 中使：沒有理由道歉

澳洲國防軍二月十三日拍攝與發布的照片顯示，澳洲海軍士兵在軍艦上遠眺於紐澳之間塔斯曼海進行實彈軍演的中國人民解放軍補給艦「微山湖艦」與護衛艦「衡陽艦」。（法新社）

2025/03/01 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對中國人民解放軍海軍日前在未及早告知下於澳洲東部外海進行實彈軍事演習、迫使至少四十九架航班改變航道一事，中國駐澳洲大使肖千二月廿八日首度就此表態，直言中國「沒有任何理由」為其在介於澳洲與紐西蘭之間的國際水域進行軍演致歉，還暗示中國身為區域大國，派軍前往該區各地實屬正常。

共軍上週在紐澳之間的塔斯曼海進行罕見實彈軍演，引發紐澳兩國關切，指稱並未事先接獲中方充分知會。澳洲國防軍總司令強斯敦廿七日向澳洲國會的一個委員會證實，未收到中國實彈演習的提前通知，而是在軍演開始卅多分鐘後才知悉；澳洲航管當局官員也說，他們是接獲澳洲維珍航空一名機長的通報才得知共軍演習，該機長是透過飛行員使用的緊急無線電頻道得知共軍要進行實彈軍演。

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對此，肖千在接受澳洲廣播公司新聞訪問時表示，該軍演符合國際法以及曾依國際慣例事先知會，「我不認為有任何理由中方必須要為此感到抱歉，或甚至認為要為此致歉」。

肖千：大國派軍實屬正常

不過，在中國駐澳洲大使館官網發布的肖千受訪文字稿中，並無「沒有任何理由要道歉」之類文字。至於紐澳不滿中方太晚通知，肖千則說，國際法又沒明確規定提前發布演訓公告的時間，再說各國在實踐上做法不同，「中方艦隊有關做法合理適當」。

根據了解，澳媒還曾問肖千，共軍艦隊在澳洲附近海域巡航是否意在警告澳洲、勿在被中國宣稱擁有大部分主權的南海進行航行自由，或意圖影響五月的澳洲大選。肖千表示，此番共艦演習與澳軍出沒西沙群島的性質「完全不同」，因為澳軍是入侵中國領空，違反國際法與危害中國國安，但共艦在遠離澳洲海岸線的公海上活動則符合國際法。肖千否認軍演與澳洲大選有關，並緩頰說，中澳是全面戰略夥伴關係而非敵人，澳洲無須對共艦的行動感到擔憂。

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