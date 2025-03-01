川普精簡人事大刀 揮向國務院

美國總統川普的政府縮編鍘刀據傳將砍向肩負外交重任的國務院。圖為川普（右一）二月廿六日主持就任以來首場內閣會議，他身旁是國務卿魯比歐。（路透）

2025/03/01 05:30

限縮職權範疇 形同重組

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國政治新聞網站POLITICO二月廿七日獨家披露，川普總統刪減聯邦政府預算與人力的大刀已砍向負責外交工作的國務院，相關縮編計畫包括要求減少駐外使領館數量、裁減建立海外親善關係的方案，以及更關注於美國的直接利益。批評人士擔心，美中對立交鋒正熾之際，此等針對國務院的改革根本是給中國送禮，恐對美國造成長期損害。

魯比歐已同意大砍使館

報導指出，川普希望大幅縮減國務院規模，包括減少外交官人數、減少大使館數量，以及限縮該院職權範疇，形同對國務院進行具有歷史意義的重組。熟悉內部討論的知情人士說，儘管目前還不清楚會關掉多少美國大使館，但國務卿魯比歐已同意砍掉大量大使館。

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一名知情國務院官員透露，該院執行秘書處已要求國防部、中央情報局、司法部、國土安全部等部會，為全球各地美國大使館的績效從零到十打分數，十分最高；每區大使館必須有四分之一是零到兩分、另四分之一是三到五分，最後半數六至十分。但不清楚幾分以下的使領館會被砍。

此外，根據POLITICO取得的一份可能被砍領事館名單，包括法國雷恩、里昂、史特拉斯堡與波爾多，德國杜塞道夫、萊比錫與漢堡，義大利佛羅倫斯，葡萄牙自治區亞速爾群島的朋達德加達，以及巴西米納斯吉拉斯州好景市的美國領事館，將被裁撤。

美國國務院估計約有七萬五千名雇員，當中三分之二是在美國全球海外使領館工作的當地聘僱人士，這些人士會比具有公務員身分的美國公民更容易裁減。

挨批幫中國躺贏全世界

支持者認為此等改組能讓國務院更加靈活，從而更妥善為美國利益服務。但批評者認為這根本是在拓展美國對外影響力上自斷手腳，幫助正積極擴展外交的中國躺贏全世界。前國務次卿向農警告，美國外交範疇、目的與實踐將因此劇縮，沒倒退回十九世紀、也至少倒退回二次大戰前。

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