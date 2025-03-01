又搞招降式和談? 美特使發言嚇到烏克蘭

烏克蘭國民衛隊第十三旅的官兵，二月廿七日在哈爾科夫地區進行射擊訓練，檢視以俄國總統普廷畫像做為標靶的打靶成果。（歐新社）

2025/03/01 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕華爾街日報指出，在烏克蘭總統澤倫斯基準備和美國總統川普簽署礦產協議前夕，川普的中東特使魏科夫提到，正在進行中的烏俄休戰談判，可用烏俄兩國在戰爭爆發一個月後的談判架構為基準，但當時的談判內容猶如俄國提出招降條件，這讓烏國極為不安。

澤倫斯基二月廿八日抵美，在川普一月就任後首次與其會面。基輔當局視此為外交勝利，澤倫斯基更指能搶在俄國總統普廷之前與川普會面，「是很好的訊號」。澤倫斯基尋求說服川普為烏國的安全提供某種形式的支持，以抵禦未來俄國任何侵略，預計和川普討論美國是否計畫停止烏國軍援，基輔能否直接向美採購武器，基輔是否可使用遭凍結的俄國資產採購武器，以及華府是否打算解除對俄制裁等問題。

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在這之前，參與美俄二月十八日在沙烏地阿拉伯談判的魏科夫近日在受訪時提到，「我們已非常、非常接近能簽署一些東西，我想我們會用那個架構為準繩，完成烏俄和平協議」，意指烏俄二○二二年三月在土耳其伊斯坦堡的和談。

據了解，莫斯科當時要求烏軍人數限制在八．五萬人，僅保留三四二輛戰車、五一九門火砲，但基輔堅持廿五萬人、戰車八百輛與一千九百門火砲。烏軍目前擁有近百萬名男、女士兵，西方提供的尖端武器，包括可深入俄國境內的F-16戰機和飛彈。莫斯科還要求對外國向烏國提供的任何安全保證擁有否決權，俄語做為烏國官方語言，以及進行廣泛立法改革，宣揚俄國有關烏國與蘇聯歷史的觀點。在兩國戰事僵持期間，普廷仍不放棄重申和談須以伊斯坦堡內容為基礎。

這場和談起初是在俄軍勢如破竹時展開，但隨著俄軍在基輔周遭和烏國北部接連敗退，加上烏軍在布查鎮附近發現數百名平民被處決，澤倫斯基於是下令結束談判，並強硬要求俄軍全面撤軍，以及追究戰爭罪行。基輔專家指出，伊斯坦堡條款意味「國家的終結」，「美國切斷援助還不是災難性情況，要是我們同意解除武裝，就真的完蛋了。我們不傻，不會再犯同樣的錯」。

不過，熟悉魏科夫想法的知情人士透露，他純粹只是認為烏俄當時已快談出一份協議，川普政府不用一切都從頭開始。此人強調，魏科夫並非支持大幅削減烏國軍力，美方相信烏國需要有某些安全保障，在談判中會就安全保障的內容、該由那些國家提供進行充分對話。

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